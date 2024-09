Multikino - premiery we wrześniu 2024 roku. Specjalny repertuar z hitami Nolana!

fot. Warner Bros. Discovery

We wrześniu 2024 roku w kinach pojawi się coś dla każdego. Zarówno młodzi kinomaniacy, jak i starsi będą mieli pole do popisu. Multikino przygotowało różnorodną ofertę, która powinna przypaść Wam do gustu. Poza wielkimi, kinowymi hitami pokroju Beetlejuice Beetlejuice czy Transformers: Początek, pojawi się tez kilka mniejszych filmów. Nie można zapomnieć również o polskich produkcjach. Multikino przygotowało też wyjątkową ofertę, dzięki której będziecie mogli tydzień w tydzień oglądać największe hity Christophera Nolana. Do kin po 24 latach powróci też Gladiator Ridleya Scotta!

Sprawdźcie poniżej, jakie ciekawe filmy będziecie mogli obejrzeć w sieci kin Multikino we wrześniu 2024 roku.

Multikino - premiery filmowe we wrześniu 2024 roku

premiera: 6 września

Beetlejuice powraca! Po nieoczekiwanej tragedii rodzinnej trzy pokolenia Deetzów wracają do domu w Winter River. Lydię wciąż prześladuje wspomnienie Beetlejuice'a. Teraz jej życie staje na głowie, kiedy jej buntownicza nastoletnia córka, Astrid, znajduje tajemniczą makietę miasteczka na strychu. Tym samym przypadkiem zostaje otwarty portal prowadzący w zaświaty. W obu światach w powietrzu wiszą kłopoty, tak więc kwestią czasu jest, kiedy ktoś trzykrotnie wypowie imię Beetlejuice'a, a podstępny demon wróci, żeby wywołać chaos taki, jaki tylko on potrafi.

premiera: 6 września

Historia skupia się na człowieku bez możliwości wyboru, który stara się przejąć kontrolę nad swoim życiem. Pierwsza fabuła opowiada o policjancie, którego niepokoi powrót jego zaginionej żony. Sprawia ona wrażenie innej osoby. Druga opowieść skupia się kobiecie, która jest zdeterminowana, aby odnaleźć pewną osobę z wyjątkową zdolnością. Jej przeznaczeniem jest zostać zdumiewającym duchowym przywódcą.

Nie mów zła

premiera: 13 września

Amerykańska rodzina zostaje zaproszona na weekend do idyllicznej wiejskiej posiadłości przez uroczą brytyjską rodzinę, którą wcześniej poznali na wakacjach. To, co zaczyna się jako wymarzony odpoczynek, powoli zmienia się w koszmar.

premiera: 13 września

Jest rok 1938. Lee Miller, wzięta modelka i muza artystów, próbuje swych sił jako fotografka. W świecie zdominowanym przez mężczyzn codziennie musi udowadniać swoją wartość. Nie chce zajmować się jedynie modą i fotografowaniem pięknych wnętrz. Ma wielki talent do wydobywania w obrazach prawdy o ludzkim życiu, do nawiązywania niezwykłego porozumienia z bohaterami swoich fotografii, szczególnie kobietami. Gdy Europa pogrąża się w koszmarze II wojny światowej, Miller nie chce oglądać jej z bezpiecznej odległości. Wyrusza na front, by jako korespondentka wojenna brytyjskiego „Vogue’a” pokazać światu tragiczną prawdę o ludzkim wymiarze wojny. Jako jedna z pierwszych fotografów widzi z bliska poświęcenie żołnierzy, cierpienie cywilów i koszmar niemieckich obozów koncentracyjnych.

premiera: 20 września

Film animowany Transformers: Początek będzie inny niż poprzednie filmy akcji. Powróci do początków serii. Wrócimy do miejsca, w którym wszystko się zaczęło- na Cybertronie, planecie, z której pochodzą Transformery. Historia będzie wierna początkom poprzednich komiksów i seriali telewizyjnych. Głównymi bohaterami będą: Optimus Prime i Megatron, którzy zaczynali jako przyjaciele. Widzowie zobaczą, co stało się z tymi postaciami i jak stali się wrogami. Wyjaśni również, w jaki sposób rozpoczęła się wojna między Autobotami i Deceptikonami.

premiera: 27 września

Rzymski generał Maximus skazany na śmierć przez pretendenta do tronu imperium, cudem uchodzi z życiem z zastawionej na niego pułapki. Pojmany przez handlarza niewolników, poddany morderczemu treningowi, zostaje gladiatorem. Dzięki swym niezwykłym umiejętnościom powraca do Rzymu, na arenę Colosseum, gdzie szybko zyskuje szansę na zemstę.

Kultowe Kino - repertuar

Wrzesień to też miesiąc idealny dla fanów Christophera Nolana. Multikino oferuje tzw. Kultowe Kino, a seanse w ramach tego będą poświęcone właśnie jego produkcjom.

Batman: Początek - 2 września;

Mroczny Rycerz - 9 września;

Mroczny Rycerz Powstaje - 16 września;

Incepcja - 23 września;

Interstellar - 30 września.

Polskie filmy - premiery

Niepewność. Zakochany Mickiewicz - 13 września;

Drużyna A(A) - 20 września;

Idź pod prąd - 27 września;

Rzeczy niezbędne - 27 września.

Filmy dla dzieci - premiery

Ozi: głos z deszczowego lasu - 6 września;

Leonardo Odkrywca - 13 września;

Akademia magii - 27 września.