Multiversus coraz bliżej? Królik Bugs oraz Tom i Jerry mogą zwiastować zbliżającą się zapowiedź gry

fot. Warner Bros.

Jakiś czas temu w sieci pojawiły się przecieki, które wskazywały na to, że w produkcji znajduje się Multiversus, nowa gra od Warner Bros. Games. Miałaby być to bijatyka w stylu Super Smash Bros., w której na przeciw siebie stanęłyby postacie będące w rękach WB, takie jak Batman, Fred Flinstone czy Kudłaty. Wygląda na to, że coś rzeczywiście jest na rzeczy, bo na kanałach marki opublikowano tajemnicze wpisy.

Na dwóch grafikach widzimy sceny z klasycznych animacji z Królikiem Bugsem oraz Tomem i Jerrym. Jest tylko jeden drobny szczegół: tytułowi bohaterowie zostali z nich wycięci i widać tylko ich obrys. W opisie widzimy zaś oznaczenie konta WB Games. To najprawdopodobniej sugestia, że postacie zostały zabrane właśnie do Multiversus, choć oczywiście na oficjalne tego potwierdzenie musimy jeszcze poczekać. Być może zapowiedzi doczekamy się na The Game Awards 2021, czyli już 9 grudnia.

https://twitter.com/LooneyTunes/status/1461101079593115648

https://twitter.com/TomAndJerry/status/1461104704348426254