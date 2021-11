Pragmata - premiera intrygującej gry firmy Capcom przesunięta. W 2022 roku nie zagramy

fot. Capcom

Pragmata to nowa produkcja, a zarazem też zupełnie nowa marka w katalogu firmy Capcom. Tytuł ten po raz pierwszy zapowiedziano w czerwcu 2020 roku, publikując w sieci efektowny zwiastun. Materiał był przy tym bardzo tajemniczy i trudno na jego podstawie wywnioskować, o czym tak naprawdę będzie ta gra. I wygląda na to, że na odpowiedź na to pytanie będziemy musieli poczekać znacznie dłużej, bo wydawca poinformował o przesunięciu premiery z 2022 na 2023 rok.

Na oficjalnym kanale gry opublikowano krótkie wideo, które informuje o przesunięciu i jednocześnie za nie przeprasza. Zobaczcie sami.

https://twitter.com/PRAGMATAgame/status/1461167611027210241

Niejako na osłodę po tej smutnej wiadomości dostaliśmy jednak nową grafikę. Przedstawia ona blondwłosą dziewczynkę, która pojawiła się już w pierwszym zwiastunie.

fot. Capcom