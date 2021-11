Na Six Days in Fallujah poczekamy. Gra opóźniona o rok!

Victura

Victura, wydawca gry Six Days In Fallujah, wspólnie ze studiem Highwire Games, poinformowali, że nadchodzący tytuł nie ukaże się w planowanym terminie. Przypomnijmy, premiera gry szykowana była na końcówkę tego roku. Niestety w przypadku tej strzelanki nie będzie to drobne opóźnienie, a znacznie poważniejsze, bo wynoszące aż rok. Nowym okienkiem wydawniczym jest 4. kwartał 2023 roku.

Tak długie opóźnienie może być sygnałem, że z grą dzieje się coś złego, np. to, że wróciła do początkowego okresu projektowania i musi być mocno przebudowana. Twórcy wprawdzie tego w ten sposób nie tłumaczą, ale coś musi być na rzeczy.

Stało się dla nas jasne, że odtworzenie tych prawdziwych wydarzeń w wysokiej jakości będzie wymagało więcej ludzi, kapitału i czasu niż mieliśmy. Podwojenie naszego zespołu to tylko jedna z wielu rzeczy, które robimy, aby mieć pewność, że Six Days in Fallujah wniesie nowy rodzaj taktycznej i emocjonalnej głębi do wojskowych strzelanek — sprawę komentuje dyrektor generalny Victura, Peter Tamte.

Six Days in Fallujah pierwotnie została zapowiedziana w 2009 roku. Gra jednak została skasowana, a Konami wycofało się z projektu, który powrócił po 11 latach już z nowym wydawcą na pokładzie.