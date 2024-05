Mumia powróci? Przeciek zapowiada nowy film

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Źródło: materiały prasowe

Reklama

Jak donosi niezawodny Daniel Richtman, którego doniesienia przeważnie są potwierdzane, Universal Pictures pracuje nad prequelem serii Mumia. Za scenariusz ma odpowiadać Wes Tooke, który znany jest z serialu Colony i filmu Midway.

Mumia powraca

Co prawda, Daniel Richtman nie sprecyzował, której Mumii jest to prequel, można z czystym sumieniem założyć, że chodzi o kultową serię, która zaczęła się w 1999 roku. Mumia z 2017 roku z Tomem Cruise'em była totalną klapą artystyczną i komercyjną, która zabiła plany na uniwersum Dark Universe, więc raczej nikt nie byłby zainteresowaniem robieniem prequela, a co dopiero jego oglądaniem. Film już praktycznie został zapomniany przez widzów. Zawsze istnieje szansa, że to prequel klasycznej Mumii z 1932 roku, ale raczej nie miałoby to żadnego sensu.

fot. materiały prasowe

Sam Stephen Sommers, twórca serii i reżyser pierwszych dwóch części mówił, że byłby otwarty na stworzenie kontynuacji z Brendanem Fraserem i Rachel Weisz. Nie wiadomo, czy związany jest on z tym projektem. Na pewno nic nie robił przy wersji z 2017 roku.

Przypomnijmy, że w maju 2024 roku Mumia świętowała 25. urodziny.