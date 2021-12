My Hero Academia - bohaterowie ruszają na wojnę w teaserze 6. sezonu. Kiedy premiera?

fot. Bones

5. sezon My Hero Academia (jap. Boku no Hero Academia) zakończył się we wrześniu 2021 roku. Jego końcówka skupiła się na złoczyńcach tego serialu anime. W szczególności sporo miejsca poświęcono Shigarakiemu, pokazując jego retrospekcje i spotkanie z All for One. Młody mężczyzna po walce z Armią Wyzwolenia Supermocy i Re-Destro poddał się ulepszeniu.

Czytelnicy mangi, na której podstawie powstaje serial anime wiedzą, że szykuje się wielkie starcie pomiędzy Paranormalnym Frontem Wyzwolenia, który zjednoczył Ligę Złoczyńców i Armię Wyzwolenia Supermocy a superbohaterami. To zostało pokazano w scenach po napisach ostatniego odcinka piątej serii, a także możemy zobaczyć kilka fragmentów w teaserze zapowiadającym kolejny sezon. Nie zdradza on żadnych spojlerów z tej zbliżającej się decydującej bitwy. Natomiast potwierdzono, że na premierę nowych epizodów My Hero Academia widzowie poczekają do jesieni 2022 roku. 40-sekundową zapowiedź możecie zobaczyć poniżej.

My Hero Academia - teaser 6. sezonu

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.