My Hero Academia: World Heroes' Mission - nowy zwiastun filmu anime o superbohaterach

fot. Bones

My Hero Academia: World Heroes' Mission to trzeci pełnometrażowy film o przygodach młodego superbohatera Izuku Midoriyi. Opowiada o tajemniczej grupie o nazwie Humarize, która mocno wierzy w teorię Dnia Sądu Ostatecznego związanego z darami, która mówi, że zdolności wymieszają się w przyszłych pokoleniach w wyniku czego supermoce przyniosą koniec ludzkości. Aby wszystkich uratować zawodowi bohaterowie proszą o pomoc uczniów z liceum U.A., żeby stworzyć światowej klasy drużynę superbohaterów. To od nich zależy los świata i przyszłość bohaterów w najgroźniejszym kryzysie, jaki miał miejsce w My Hero Academia.

Film trafił do kin w Japonii 6 sierpnia. W pierwszy weekend sprzedano ponad 1 milion biletów, co jest lepszym wynikiem niż dwóch poprzednich produkcji: My Hero Academia: Two Heroes z 2018 roku i My Hero Academia: Heroes Rising z 2019 roku. Za wszystkimi projektami stoi studio Bones.

Do sieci trafił nowy zwiastun My Hero Academia: World Heroes' Mission. Nie podano daty premiery na międzynarodowym rynku.

My Hero Academia: World Heroes' Mission jest częścią franczyzy My Hero Academia, do której należy serial anime oparty na mandze o tym samym tytule autorstwa Kohei Horikoshiego. Twórca czuwał nad tworzeniem filmu. Obecnie w Japonii jest emitowany 5. sezon serialu. Na Netflix są dostępne dwie serie.