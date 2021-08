Eternals - nowe zdjęcia zabawek i figurek Funko z filmu MCU

fot. Marvel

Eternals rozkręca promocje przed listopadową premierę. Dopiero co oglądaliśmy finałowy zwiastun (sprawdźcie jakie informacje zdradził!), a do sieci trafiają zdjęcia zabawek. Pierwsze to figurki Hasbro, które przedstawiają postacie. Są tutaj między innymi Ikaris, Kingo, Sprite, Phastos, Makkari, Druig, Gilgamesh, Ajak i Thena.

Pozostałe to figurki Funko z bohaterami oraz Celestialem zwanym Arishem, który wydał im rozkaz o powstrzymaniu się od ingerencji w ziemskie konflikty, w których nie biorą udziału tak zwani Dewianci, czyli potworna rasa ich arcywrogów. Ciekawe jest to, że nigdzie nie ma postać Dane'a Whitmana aka Czarnego Rycerza, którego gra Kit Harington. Być może są z nim związane jakieś spoilery. Są też figurki Marvel Legends oraz klocki LEGO.

Eternals - Funko

Eternals - premiera superprodukcji MCU w listopadzie tylko w kinach.