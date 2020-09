My: wkrótce nowa książka w serii klasyki SF

Rebis

Już 15 września ukaże się nowa książka w serii Wehikuł czasu wydawnictwa Rebis. Dotychczas ukazały się w niej m.in. Aleja potępienia Rogera Zelaznego, Wieczna wojna Joe Haldemana, Non Stop Briana W. Aldissa czy Gdzie dawniej śpiewał ptak Kate Wilhelm.

Tym razem wydana zostanie powieść naprawdę klasyczna: My Jewgienija Zamiatina została napisana stulecie temu, na przełomie 1920 i 1921 roku. Powieść ukazuje irracjonalne strony totalitaryzmu.

Oto okładka i opis:

Niech żyje Państwo Jedyne! Jego obywatele poddani są nieustannej inwigilacji. Wolność i indywidualizm są z założenia złe, gdyż wprowadzają tylko chaos i anarchię. Domy mają szklane ściany, by wszyscy żyli na widoku, a seks jest na kartki. Najgorsza z chorób to wyobraźnia. W Państwie Jedynym każdy traktowany jest jednakowo, pozbawiony nazwiska, oznaczony numerem. Wszystko, czego człowiek potrzebuje do życia, dostaje od Państwa, gwaranta porządku, harmonii i szczęścia. Narrator ?-503 to matematyk, który zapada na nieuleczalną chorobę – wytwarza się w nim dusza, zakochuje się.

Powieść Zamiatina to iście prorocza wizja – opisuje przerażającą i groteskową rzeczywistość, do której współczesne społeczeństwa zaczynają się niepokojąco zbliżać. Za sprawą inwigilacji w stylu chińskich Punktów Oceny Obywateli świat raźnym krokiem zmierza ku totalitarnemu koszmarowi. Czytajcie Zamiatina, póki nie jest za późno…