Myszka Miki zabija na statku. Zwiastun horroru Steamboat Willie

Fot. Materiały prasowe

Reklama

Steamboat Willie to horror, który korzysta z oryginalnej postaci Myszki Miki z filmu Willie z parowca, ponieważ ta trafiła do domeny publicznej. Mogą więc korzystać z jego wizerunku z tej animacji i elementów z tym związanych przy realizacji horroru, ale nie mogą nawiązywać do późniejszych, bardziej znanych inkarnacji ikonicznej postaci Disneya. Najmniejszy błąd w tym aspekcie może zakończyć się pozwem. Pierwszy zwiastun zadebiutował w sieci. Steven LaMorte (The Mean One) jest reżyserem.

Steamboat Willie - zwiastun

Steamboat Willie - o czym jest film?

Historia opowiada o grupie ludzi z Nowego Jorku, których nocna podróż parowcem zmienia się w śmiertelną grę, gdy zabójcza mysz zaczyna brać ich na cel. Muszą połączyć siły, aby przetrwać i uciec potworowi.

Twórcy Steamboat Willie idą szlakiem wytyczonym przez reżyserów hitu Puchatek: Krew i miód, w którym pojawił się inny ikoniczny bohater z bajek Disneya. Popularność horroru doprowadziła do stworzenia Puchatkowersum, w którym znajdą się także Piotruś Pan, Bambi, Pinokio i inni. Wszyscy morderczy bohaterowie pojawią się razem w filmie Poohniverse.