Na chwilę, na zawsze - piosenka Pawła Domagały promuje film. Zobacz teledysk

Fot. Robert Pałka

Na chwilę, na zawsze to film romantyczny, którego pomysłodawcą oraz współscenarzystą jest aktor i muzyk Paweł Domagała. Wystąpił on również w jednej z ról w produkcji. Domagała stworzył piosenkę pod tytułem Milcz, która promuje film. Zadebiutował teledysk do utworu. Możecie go obejrzeć poniżej.

Pola jest u szczytu popularności – w wieku zaledwie 22 lat wypełnia sale na swoich koncertach i odnosi ogromne sukcesy w branży muzycznej. Pewnego dnia, po jednym ze swoich występów, dziewczyna pod wpływem alkoholu doprowadza do wypadku samochodowego. Aby wyciszyć sprawę, ojciec, a zarazem menadżer gwiazdy umieszcza ją w ośrodku terapii i leczenia uzależnień, gdzie piosenkarka zostaje zmuszona do pracy społecznej. Wkrótce poznaje tam Borysa – charyzmatycznego instruktora, słynącego z niekonwencjonalnych metod pracy. On również był kiedyś popularnym muzykiem, ale wpadł w pułapki wczesnej sławy. Mimo początkowej nieufności, para zbliża się do siebie dzięki wspólnej muzycznej pasji. Niestety na drodze rodzącego się uczucia stają skrywane tajemnice z przeszłości Borysa i wisząca na włosku kariera Poli. Czy dla dwójki osób, które tak wiele dzieli, jest szansa na szczęście i prawdziwą miłość?

W obsadzie oprócz wspomnianego Domagały znajdują się Martyna Byczkowska, Olaf Lubaszenko, Ireneusz Czop i Kinga Preis. Reżyseruje Piotr Trzaskalski.