Na eBayu można kupić kolekcję niemal wszystkich konsol

fot. eBay

Od pierwszej maszyny do gier do najnowszej, w ciągu ostatnich 50 lat wyprodukowano wiele konsol, zwłaszcza jeśli uwzględnimy modele limitowane. Posiadanie niemal każdej z nich byłoby z pewnością tematem do rozmów i przechwałek, a teraz coś takiego jest możliwe – za, bagatela, niecały milion €.

Monstrualna kolekcja sprzedawana jest na francuskim eBayu przez użytkownika Kaori30. Jak donosi serwis Consolevariations.com, składa się ona z około 2400 konsol.

Wiele specjalnych edycji oznacza, że w kolekcji jest bardzo dużo zduplikowanych maszyn, ale niektóre z nich nigdy nie były dostępne do kupienia w sklepach lub pochodzą z japońskiego rynku, co czyni je niezwykle rzadkimi. Większość jest w nadal w pudełkach, a niektóre nigdy nie były otwierane, co powinno spodobać się hardkorowym kolekcjonerom. Sprzedawca uważa, że około 200 do 300 konsol z kolekcji nie można już obecnie zdobyć.

Posiadanie niemal każdej konsoli, jaka kiedykolwiek powstała, nie jest tanie. Cena kolekcji wynosi 984 000 €, czyli około 4 640 000 zł. W zestawie jest też spory zestaw gier na konsole, trochę figurek i innych pamiątek związanych z grami wideo.

Jak wynika z tłumaczenia francuskiego opisu aukcji, kolekcjonowanie konsol nie szło specjalnie gładko. Zbieranie zaczęło się we wczesnych latach 90-tych, zanim kolekcjonowanie stało się popularne, ale potem na początku wieku sprzedano kolekcję, aby otworzyć firmę.

Zbieranie obecnej kolekcji Kaori30 rozpoczął na początku lat 2000. Przerwał zbieranie w 2011 roku z powodu braku czasu i trudności w znalezieniu brakujących elementów kolekcji. Część konsol została sprzedana w latach 2015/16, ale kilka lat później kolekcjoner odzyskał prawie wszystkie brakujące sprzęty.

Mało prawdopodobne, że znajdzie się wielu kolekcjonerów z takimi pieniędzmi lub choćby nawet przestrzenią do zakupu tak pokaźnej kolekcji, choć Kaori30 uważa, że jest ona największa na świecie, więc jej posiadanie byłoby sporym powodem do dumy i przechwałek. Byłaby to również odpowiednia kolekcja dla muzeum gier i konsol.