Na emulatorze PlayStation 4 działa coraz więcej gier

fot. Sony

Większość emulatorów PS4 ma obecnie problemy z uruchomieniem gier z jakąkolwiek grafiką, ale FpPS4 robi postępy w ich faktycznym odtwarzaniu. Red-Prig – twórca emulatora FpPS4 – twierdzi, że jego oprogramowanie jest w stanie uruchomić około 40 gier, czyli znacznie więcej niż inne emulatory. Ta liczba to kropla w morzu w porównaniu z setkami gier, które ukazały się na PS4, ale to obiecujący początek.

Głównym czynnikiem ograniczającym FpPS4 jest to, że obecnie może on uruchamiać tylko gry 2D. Wololo.net podaje, że są to między innymi Sonic Mania, Super Meat Boy, Undertale, Arcade Archives VS. Castlevania, i kilka innych. Tytuły te prawdopodobnie mają zauważalne glitche, ale deweloper emulatora uważa je za „grywalne”.

Ostatnio na FpPS4 udało się po raz pierwszy uruchomić grę 3D – Dino Dini’s Kick Off Revival. Nie za bardzo można w nią sensownie zagrać, ale udany test i tak stanowi kamień milowy dla rozwoju emulatora.

W sumie 28 komercyjnych gier i 13 nieoficjalnych tytułów homebrew jest grywalnych w FpPS4, a kolejne 20 potrafi przynajmniej załadować grafikę w grze. Na GitHubie można znaleźć pełną listę działających i na razie nie działających gier na FpPS4. Inny emulator, Spine, potrafi uruchomić kilkaset gier na PS4, ale tylko kilka z nich jest grywalnych.

Ze względu na złożony procesor x86 i układ graficzny Radeon, większość emulatorów PS4 to tak naprawdę warstwy kompatybilności, które działają podobnie do Wine. FpPS4 jest warstwą kompatybilności Windows x64 na Free Pascalu, podczas gdy Spine działa wyłącznie na Linuksie. Użytkownicy ciekawi wypróbowania FpPS4 mogą pobrać najnowszą wersję emulatora i jego kod źródłowy ze strony GitHub dewelopera Red-Prig.

Inne projekty emulacji PS4 to Orbital, GPCS4 i Kyty. Były deweloper RPCS3 prowadzi wczesne prace nad RPCS4.

Emulatory PS4 są jeszcze oczywiście dalekie od wiernego odwzrowania kolekcji tytułów na wyłączność w sposób, w jaki robią to na przykład emulatory Super NES czy Genesis. Jednak wczesne osiągnięcia projektów takich jak FpPS4 i Spine pokazują, że uruchomienie nowszych platform konsolowych na PC nie jest niemożliwe.

Każdy, kto interesuje się emulacją PS4, powinien jednak uważać na podróbki takie jak PCSX4 (nie mylić z prawdziwymi PCSX i PCSX2). Niektóre z oszustw próbują sprawiać wrażenie legalnych, wykorzystując klientów zdalnego grania o otwartym kodzie źródłowym do strumieniowania gier z prawdziwych PS4.