Cofnijmy się na chwilę do 2014 roku, kiedy Na skraju jutra trafił do kin. Prędko wyróżnił się wśród innych produkcji science-fiction, dzięki innowacyjnej narracji, porywającej akcji, świetnie poprowadzonemu wątkowi pętli czasowej oraz znakomitym występom Emily Blunt i Toma Cruise'a. Film został doceniony nie tylko przez krytyków, ale także widzów, zyskując ogromną rzeszę oddanych fanów. Nic dziwnego, że domagali się więcej. Od lat mówi się o potencjalnej kontynuacji oraz szansach na jej stworzenie. Teraz wreszcie mamy opinię reżysera filmu, Douga Limana, który porozmawiał z Colliderem na ten temat.

Na skraju jutra - Doug Liman o potencjalnym sequelu

Odpowiedź Limana była szczera i przemyślana, rozważał możliwość stworzenia kontynuacji.

- Emily Blunt i Tom Cruise nigdy nie byli tak bardzo na szczycie, jak teraz. Byłbym szalony, gdybym nie próbował wymyślić, jak stworzyć kontynuację. Więc próbuję to rozgryźć. Z drugiej strony, podróże w czasie to ciężki orzech do zgryzienia. Naprawdę. Wystarczy stworzyć film z tym wątkiem, aby dojść do wniosku, że ludzie nigdy nie będą podróżować w czasie, ponieważ ciężko wymyślić trzeci akt w filmie z czasoprzestrzenią.

Filmowiec przyznał także, że sequel musi opierać się na mocnej historii, która dorówna swojemu poprzednikowi. Nie zamierza tworzyć kontynuacji wyłącznie dla zysku i jest świadomy, że Blunt i Cruise nie wzięliby udziału w projekcie, jeżeli fabuła nie byłaby wystarczająco dobra. Choć sequel Na skraju jutra wydaje się być wciąż daleko od realizacji, wysiłki Limana, aby to "rozwikłać", są obiecujące.

