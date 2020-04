Na Twitcha trafią gry, w które zagramy ze streamerami

Obecnie oferta Twitcha dla graczy skierowana jest do dwóch grup użytkowników: osób streamujących swoją rozgrywkę na żywo oraz tych, którzy śledzą jej przebieg. Wkrótce sytuacja ulegnie zmianie. Na łamach portalu New York Times Mike Frazzini, Vice President for Game Services and Studios z firmy Amazon, podzielił się swoją wizją przyszłości świata gier, w tym m.in. tą związanej z rozwojem spółki-córki, Twitcha. W przyszłości usługa ma ułatwić wejście w bezpośrednią interakcje z widzami.

W teorii nic nie stoi na przeszkodzie, aby twórcy zagrywali się w tytuły wieloosobowe i w ten sposób nawiązywali kontakt z obserwującymi. Amazon chce jednak pójść o krok dalej i wypuścić gry, w których partycypować będą zarówno streamerzy, jak i widzowie. Szczegóły dotyczące tego modelu zabawy nie są jeszcze znane, nie wiadomo, na czym dokładnie będzie polegała ta interakcja. Frazzini zdradził jedynie, że gry interaktywne pojawią się na platformie jeszcze tego lata. Istnieje zatem szansa, że w najbliższych miesiącach dowiemy się nieco więcej na ich temat.

Podoba nam się pomysł, że masz gracza, streamera i widza, którzy współuczestniczą w tym synchronicznym interaktywnym otoczeniu Twitcha – powiedział Mike Frazzini.

Choć Twitch nadal dzierży palmę pierwszeństwa na rynku platform wideo dla graczy, konkurencja nie pozostaje bezczynna i robi co w jej mocy, aby zachwiać pozycją lidera. Jednym z najbardziej spektakularnych sukcesów na tym polu było przeciągnięcie streamera Ninja na stronę Microsoftu, do platformy Mixer. Pomysł stworzenia interaktywnych twitchowych gier może zapobiec kolejnym głośnym przecięciom i na dłużej przywiązać do serwisu zarówno twórców, jak i widownię.