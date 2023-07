Nadchodzą karty GeForce RTX 4060 Ti z pamięcią 16 GB!

fot. NVIDIA

W maju tego roku NVIDIA zaprezentowała kartę graficzną GeForce RTX 4060 Ti, opartą na ultrawydajnej architekturze NVIDIA Ada Lovelace i wspieraną przez technikę DLSS 3. Karta zapewnia ponad 100 klatek na sekundę w wielu najnowszych tytułach, wykorzystujących zaawansowaną oprawę graficzną.

Jeszcze w tym miesiącu partnerzy NVIDIA, w tym firmy ASUS, Colorful, Gainward, Galax, Gigabyte, INNO3D, MSI, Palit, PNY i Zotac, zaczną oferować 16 GB wersję modelu GeForce RTX 4060 Ti. W większości gier obie wersje GeForce RTX 4060 Ti (8 GB i 16 GB) zapewnią ten sam poziom wydajności, ponieważ ich specyfikacje (oprócz wielkości pamięci) są identyczne. Istnieje natomiast kilka tytułów, które najlepiej działają z ustawieniami High na RTX 4060 Ti 8 GB oraz ustawieniami Ultra na RTX 4060 Ti 16 GB. Nowy sterownik dodaje wsparcie właśnie dla nowej wersji 16 GB.

NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB

Karta wykorzystuje najnowocześniejszą architekturę NVIDIA Ada Lovelace, zwiększającą efektywność i możliwości aplikacji twórczych, jednocześnie dostarczając immersyjne gry z akceleracją wspieraną przez SI, ray tracingiem i DLSS 3. To idealna propozycja do pracy z większymi scenami 3D, edycji filmów w rozdzielczości do 12K i natywnego uruchamiania bazowych modeli SI.

fot. Nvidia

Portal: Prelude RTX: Remaster popularnego moda

Portal: Prelude to nieoficjalny prequel gry Portal, wydany po raz pierwszy w 2008 roku i rozgrywający się przed erą GLaDOS. Portal: Prelude oferuje niezwykle wymagającą kampanię trwającą od 8 do 10 godzin, składającą się m.in. z 19 nowych komór testowych, nowych zaawansowanych mechanik rozgrywki oraz w pełni udźwiękowionej historii z postaciami niezależnymi. Portal: Prelude to najwyżej oceniony mod do tej gry oraz zwycięzca rankingu Portal ModDB 2008. Tytuł zajął również 3 miejsce w rankingu modów wybranych przez graczy w 2008 roku.

fot. NVIDIA

NVIDIA współpracowała z oryginalnym twórcą moda, Nicolasem "NykO18" Grevetem, oraz znanym modderem Davidem "Kralichem" Driver-Gommem, aby zmodernizować zasoby Portal: Prelude i oświetlić grę za pomocą spektakularnego pełnego ray tracingu, znanego też jako path tracing. Projekt powstał przy użyciu NVIDIA RTX Remix, czyli darmowej platformy do tworzenia modów, która umożliwia użytkownikom szybkie tworzenie i udostępnianie modów z technikami RTX dla klasycznych gier. Efektem pracy jest Portal: Prelude RTX, który zostanie udostępniony za darmo na platformie Steam.

Portal: Prelude RTX to remaster tego klasycznego moda do gry Portal, stworzony przez społeczność za pomocą narzędzia NVIDIA RTX Remix. Wykorzystuje on pełny ray tracing oraz techniki NVIDIA DLSS 3, NVIDIA Reflex i NVIDIA RTX IO, aby zapewnić posiadaczom kart GeForce RTX jak najlepsze doświadczenia z rozgrywki. Jest to pierwszy remaster stworzony całkowicie przez modderów za pomocą zestawu narzędzi RTX Remix.

fot. NVIDIA

Grevet i Driver-Gomm wraz z zespołem przekształcili elementy gry Portal: Prelude na materiały o wysokiej rozdzielczości pracując w środowisku RTX Remix i wykorzystując karty graficzne GeForce RTX serii 40, co umożliwiło na implementacje pełnego ray tracingu i techniki DLSS 3. Za pomocą RTX Remix oświetlili każdy poziom realistycznym oświetleniem wykorzystując path tracing, co uwypukliło wszystkie detale. W ciągu zaledwie ośmiu miesięcy pięcioosobowy zespół modderów ulepszył każdą klatkę dodając zachwycający pełny ray tracing, oparte na fizyce i ręcznie wykonane tekstury o wysokiej rozdzielczości oraz nawiązujące do oryginałów ulepszone modele o wysokiej liczbie polygonów.

fot. NVIDIA

Portal: Prelude RTX to najnowszy tytuł, który demonstruje możliwości NVIDIA RTX Remix, darmowej platformy do tworzenia modów opartej na NVIDIA Omniverse, która umożliwi modderom szybkie tworzenie i udostępnianie modów RTX do klasycznych gier, z ulepszonymi zasobami, pełnym ray tracingiem oraz technikami NVIDIA DLSS 3 i NVIDIA Reflex.

Więcej informacji na temat moda Portal: Prelude RTX można znaleźć na blogu In The NVIDIA Studio.

Techniki NVIDIA RTX znacznie zwiększają wydajność Portal: Prelude RTX

NVIDIA DLSS 3, NVIDIA Reflex i NVIDIA RTX IO zapewniają posiadaczom kart GeForce RTX najlepsze wrażenia z rozgrywki. DLSS 3 przekłada się na średnio 5-krotną poprawę wydajności w rozdzielczości 4K z maksymalnymi ustawieniami, dostarczając rozgrywki na poziomie wyższym niż 80 kl./s. dla użytkowników GeForce RTX 4080 i 4090. NVIDIA RTX IO zapewnia 5-krotnie szybsze czasy ładowania tekstur w Portal: Prelude RTX i zużywa 44% mniej miejsca na dysku.

NVIDIA RTX IO radykalnie skraca czasy ładowania tekstur

Portal: Prelude RTX wykorzystuje technikę NVIDIA RTX IO, która umożliwia szybkie ładowanie i dekompresję zasobów opartych na procesorze graficznym przez sterownik Game Ready dla API DirectX oraz Vulkan.

RTX IO bazuje na GDeflate, otwartym standardzie kompresji GPU opracowanym przez firmę NVIDIA, który jest wykorzystywany zarówno przez DirectStorage firmy Microsoft, jak i nowe rozszerzenia Vulkan. Portal: Prelude RTX korzysta także z nowych rozszerzeń Vulkan.

Sterownik Game Ready dla Portal: Prelude RTX

NVIDIA opublikowała nowy sterownik Game Ready dla kart graficznych GeForce, zoptymalizowany m.in. dla gier Portal: Prelude RTX oraz Ratchet & Clank: Rift Apart, zapewniający najwyższy poziom wydajności przy zastosowaniu technik NVIDIA RTX IO i DirectStorage dla Windows w obu tych tytułach.

Od dzisiaj twórcy mogą też pobierać lipcowy sterownik NVIDIA Studio, który wspiera nowe karty i zawiera szereg optymalizacji dla aplikacji kreatywnych.

NVIDIA Studio