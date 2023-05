Nowe sterowniki Game Ready do karty GeForce RTX 4060 Ti i gry LOTR: Gollum

fot. Nvidia

Dzięki nowym sterownikom karta GeForce RTX 4060 Ti może wykorzystać swój pełny potencjał. Dostępna już teraz, w cenie zaczynające się od 2039 złotych, umożliwia osiągnięcie wydajności na poziomie 100 kl./s. w rozdzielczości 1080p, przy włączonym ray tracingu i DLSS 3. Oparta na architekturze NVIDIA Ada Lovelace, karta GeForce RTX 4060 Ti zapewnia znaczny wzrost efektywności i wydajności. Karta wspiera również DLSS 3 - mnożnik wydajności zasilany sztuczną inteligencją, który zainicjował nową erę renderingu neuronowego NVIDIA RTX dla gier i aplikacji.

DLSS 3, wykorzystujący techniki super rozdzielczości wspomagane przez SI, dostarcza wyjątkową jakość obrazu i nawet 4-krotnie większą wydajność w porównaniu do tradycyjnego renderingu. To przekłada się na responsywność, która definiuje kompleksowe doświadczenie w grach.

Gotowi do gry w The Lord of the Rings: Gollum

Gra The Lord of the Rings: Gollum, oparta na twórczości J.R.R. Tolkiena, zostanie wydana już w czwartek 25 maja. Gracze korzystający z kart GeForce RTX serii 40 będą mogli skorzystać z technik DLSS 3, DLAA, Reflex oraz ray tracingu.

Optymalizacje SI dla programistów

Podczas konferencji Microsoft Build firma NVIDIA zaprezentowała nowe narzędzia dla programistów, które pomogą w łatwym i szybkim wdrożeniu zaawansowanej sztucznej inteligencji na komputerach z systemem Windows 11 i kartami graficznymi RTX.

Dodatkowe funkcje i ulepszenia w sterowniku Game Ready

Nowy sterownik Game Ready wprowadza wsparcie dla dwóch nowych monitorów G-SYNC Compatible: I/O Data GC253U oraz Data GD271UAX

Funkcja optymalnych ustawień, dostępna w aplikacji GeForce Experience, umożliwia optymalizację ustawień gry za pomocą jednego kliknięcia, dostosowaną do posiadanej konfiguracji sprzętowej. Obsługiwanych jest ponad 1000 tytułów, a najnowszy sterownik rozszerza tę listę o siedem kolejnych:

* Age of Wonders 4

* Boundary

* Crime Boss: Rockay City

* Honkai: Star Rail

* Redfall

* STAR WARS Jedi: Survivor

* Stranded: Alien Dawn