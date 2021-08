Nadchodzą nowe OLED-y klasy premium od Philipsa

Źródło: Philips

Philips OLED+986 oraz Philips OLED+936 już wkrótce zawalczą o serca i portfele miłośników filmów i seriali. Nowe telewizory Philipsa mają charakteryzować się aż o 20% wyższą jasnością szczytową oraz zauważalnie lepszym kontrastem niż modele z poprzednich roczników. O wysoką jakość obrazu zadba procesor obrazu Philips P5 Intelligent Dual Picture.

Podobnie jak ma to miejsce w przypadku wielu konkurencyjnych sprzętów, algorytmy sztucznej inteligencji automatycznie rozpoznają treści i dopasują do nich optymalne parametry wyświetlania. Wszystko po to, aby kinowe filmy idealnie prezentowały się w naszym domowym zaciszu. W osiągnięciu wysokiej głębi kolorów pomoże m.in. wsparcie dla szeregu standardów HDR takich jak HLG, HDR10 i HDR10+ oraz HDR10+ Adaptive. Ten ostatni tryb połączy dynamiczne metadane z systemem automatycznego doboru jasności pracy, dzięki czemu filmy będą wyglądały zadowalająco zarówno oglądane w środku dnia, jak i po zmierzchu.

Producent pomyślał również o odbiorcach gamingowych. Z myślą o nich wdrożył standard HDMI 2.1 z obsługą technologii VRR, Freesync Premium oraz G-Sync, które poprawią płynność i stabilność obrazu w grach. Philips pochwalił się ponadto nową funkcją zapobiegania wypalaniu matrycy. Telewizor w czasie rzeczywistym wykrywa statyczne elementy obrazu takie jak np. logo stacji telewizyjnej i stopniowo zmniejsza intensywność ich podświetlenia, aby zredukować ryzyko trwałego uszkodzenia matrycy.

Inżynierowie Bowers & Wilkins dołożyli do obu modeli autorskie rozwiązania audio, które mają porządnie nagłośnić nasze domowe kino. Dekoder Dolby Multistream oraz HDMI eARC zadbają o efektywny transfer ścieżki dźwiękowej, a membrany Continuum w modelu OLED+986 mają zapewnić brzmienie na audiofilskim poziomie.

Philips OLED+936

W telewizorach z linii OLED+936 znajdziemy system dźwięku przestrzennego 3.1.2. kompatybilny z Dolby Atmos. Telewizor automatycznie wykryje treści korzystające z tej technologii, a dzięki przetwornikom Dolby Atmos Elevation ma zapewnić jeszcze głębsze brzmienie niż dotychczasowe sprzęty tej korporacji. Odbiornik pozwoli nawet aktywować je ręcznie dla treści nieprzystosowanych do współpracy z tą technologią, aby polepszyć nasze doznania dźwiękowe podczas seansów oraz zabawy w grach.

Jeśli zaś mowa o serii OLED+986, to dzięki zastosowaniu systemu audio z najwyższej półki sprzęt pozwoli doświadczyć audiofilskiego brzmienia zarówno w przypadku treści muzycznych, jak i tych filmowych. Podobnie jak w modelu OLED+936, tu również skorzystamy z potencjału Dolby Atmos, a obie serie można wzbogacić o dodatkową warstwę audio parując je z zewnętrznym głośnikiem niskotonowym.

Jak przystało na topowe odbiorniki Philipsa w tych sprzętach nie mogło zabraknąć technologii Ambilight rozświetlającej ścianę wokół telewizora. Oba modele trafią do polskiej dystrybucji pod koniec 2021 roku. Philips OLED+936 będzie dostępny w rozmiarach 48” (8999 zł), 55” (9999 zł) oraz 65” (13999 zł). 65-calowego Philipsa OLED+986 wyceniono na 16999 zł.