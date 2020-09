Xbox Game Pass jeszcze bardziej opłacalny. EA Play w ramach abonamentu i bez dodatkowych opłat!

Microsoft

Xbox Game Pass to bez najmniejszych wątpliwości jedna z najciekawszych usług w branży gier, które zadebiutowały w trakcie obecnej generacji konsol. Abonenci za stałą, comiesięczną opłatę otrzymują dostęp do stale powiększającej się biblioteki ciekawych produkcji, w tym także wielu premierowych tytułów. Już wkrótce oferta ta będzie jeszcze lepsza - poinformowano bowiem, że planowane jest połączenie jej z subskrypcją EA Play, w ramach której można zagrać m.in. w serie Battlefield, Need for Speed czy FIFA. Co więcej, wszystko to odbędzie się bez zwiększania ceny.

Data połączenia obu usług nie została jeszcze ujawniona - wspomina się jedynie o końcówce tego roku. Niewykluczone, że zostanie to powiązane z listopadowymi premierami nowych konsol Microsoftu, czyli Xbox Series S oraz Xbox Series X. Przypominamy, że obie doczekały się już oficjalnej zapowiedzi, daty premiery oraz polskiej ceny, a polscy gracze będą mogli nabyć je także w ramach Xbox All Access.