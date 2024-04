Naga Broń – Pamela Anderson dołącza do obsady. Zagra u boku Liama Neesona w reboocie kultowej komedii

fot. materiały prasowe

Niezatytułowany jeszcze reboot Nagiej Broni, czyli kultowej komedii kryminalnej z lat 80. ubiegłego wieku, właśnie zyskał nową gwiazdę. Deadline potwierdził, że u boku Liama Neesona zagra Pamela Anderson. Dla gwiazdy Słonecznego patrolu będzie to pierwszy projekt od Alone at Night z 2022 roku.

Naga broń - Pamela Anderson dołączy do Liama Neesona

Niestety nie podano, czy Anderson wcieli się w postać znaną z poprzednich filmów, jak Jane Spencer, czy też scenarzyści specjalnie napiszą dla aktorki nową rolę.

Żadne szczegóły dotyczące fabuły rebootu Nagiej Broni nie są znane. Do tej pory potwierdzono jedynie, że Liam Neeson wcieli się we Franka Drebina, czyli bohatera, w którego w oryginalnej serii wcielał się Leslie Nielsen.

Za kamerą nowej Nagiej broni stanie Akiva Schaffer, twórca Chip i Dale: Brygada RR dla Disney+. Autorami scenariusza są Dan Gregor, Doug Mand i Schaffer.

Naga broń – reboot pojawi się w kinach 18 lipca 2025 roku.