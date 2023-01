Najchętniej oglądane seriale 2022. Stranger Things pokonane przez... anime!

Źródło: materiały prasowe

TV Time to platforma używana przez miliony użytkowników, która rejestruje oglądane przez nich filmy i programy telewizyjne. Na swoim Twitterze ujawniła, które seriale były najchętniej oglądane w 2022 roku. Na szczycie nie znalazły się hity Netflixa takie jak Stranger Things ani Wednesday, które u tego streamera w ciągu 28 dni od premiery uzyskały ponad miliard obejrzanych godzin.

Zwycięzcą w rankingu TV Time okazał się serial anime One Piece. Drugie miejsce zajął Stranger Things, a trzecie Chirurdzy. Na kolejnych pozycja znalazły się amerykańska wersja Biura, Gra o tron: Ród smoka i The Walking Dead. Zobaczcie poniżej.

https://twitter.com/TVTime/status/1610373793062572032

Skąd wzięła się taka popularność One Piece? Przede wszystkim odcinki tego anime wychodzą co tydzień. W 2022 roku wyemitowano 40 epizodów. Ponadto animacja na podstawie mangi Eiichiro Ody posiada ogromną rzeszę fanów na całym świecie, a bieżący wątek wszedł w decydującą fazę. Prawdopodobnie niemałą rolę w zwiększeniu popularności odegrała też premiera filmu One Piece Film: Red. Z kolei pozostałe seriale w 2022 roku wyemitowały od 8 do 17 odcinków. W tym zestawieniu tylko Biuro jest produkcją zakończoną, a mimo to znalazła się tak wysoko w rankingu TV Time.

Przypomnijmy, że na Netfliksie pojawi się aktorski serial One Piece na podstawie mangi. Nie podano jeszcze daty premiery produkcji, w której w głównych rolach występują Iñaki Godoy, Mackenyu, Emily Rudd, Taz Skylar, Jacob Gibson i Jeff Ward.