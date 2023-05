Najgorsze filmy aktorskie oparte na animacjach. Rankingi pełne gniotów i szmir - zwycięzca jest ten sam

Paramount/20th Century Fox

Na ekrany kin wchodzi dziś Mała Syrenka od Disneya. Jej pierwsze recenzje wyraźnie sugerują, że film ten najprawdopodobniej mocno podzieli w odbiorze widzów. Skoro już czekają nas w tej materii długie boje, niejako w ramach próby poszukiwania kompromisów i punktów odniesienia chcemy Wam pokazać i zarazem przypomnieć, że zawsze mogło być gorzej. Czas więc na jedyny w swoim rodzaju festiwal ekranowego szkaradzieństwa - oto najgorsze filmy aktorskie oparte na animacjach.

By je odnaleźć, tym razem wspomogliśmy się nie jednym, a aż dwoma rankingami. Pierwszy z nich pochodzi z niezawodnego portalu Ranker; jest on stale aktualizowany, a w zabawie jak do tej pory wzięło udział 9,5 tys. internautów, którzy oddali prawie 56 tys. głosów, opowiadając się wielokrotnie za bądź przeciw danej produkcji. Drugie zestawienie przygotował użytkownik IMDb o wymownym nicku fancinderella - choć opublikowano je w 2017 roku, samo w sobie staje się ono doskonałą okazją do przeglądu aktorskich gniotów i szmir, dla których kanwą były animacje.

Wiedzieliśmy, że filmy aktorskie oparte na animacjach to naprawdę trudny kawałek kinowego chleba. Część z nich okazała się wielkim sukcesem finansowym i artystycznym, o innych z całą pewnością wolelibyśmy zapomnieć. Sęk w tym, że o poniższych produkcjach zaskakująco często pamiętamy - i bynajmniej nie wyłącznie dlatego, że jesteśmy koneserami ekranowego badziewia.

Najgorsze filmy aktorskie oparte na animacjach - wielki ranking internautów

22. Kosmiczny mecz (1996)

Najgorsze filmy aktorskie oparte na animacjach - ranking IMDb

35. Ultraviolet (2006)

Nie jesteśmy pewni, czy Mała Syrenka z 2023 roku po latach znajdzie się w tego typu zestawieniach. Wiemy jednak, że jej nowa wersja dołącza do grona księżniczek Disneya. A te potrafią olśniewać bardziej, niż sądzicie - przekonajcie się sami:

Księżniczki Disneya jako prawdziwi ludzie [SZTUCZNA INTELIGENCJA]

Aurora (Śpiąca Królewna) - praca AI

Księżniczki Disneya jak z filmów Tima Burtona - prace AI

Ariel (Mała syrenka) - sztuczna inteligencja