Najgorsze seriale dekady według Metacritic. Które zostały ocenione najsłabiej?

Seriale na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat, doczekały się ogromnego skoku jakościowego i nie bez powodu tak ciepło o produkcjach telewizyjnych wypowiadają się osoby ze świata filmu (które same chętnie tworzą własne seriale), ale też przedstawiciele innych form artystycznych, jak choćby nasza noblistka, Olga Tokarczuk. To wciąż jednak nie zmienia faktu, że zdarzają się seriale fatalnie zrealizowane i przedstawiające bardzo niski poziom artystyczny. Ogłoszenia o anulowaniu lub skasowaniu danego serialu zdarzają się co roku, ale teraz zebraliśmy te projekty, które za swój 1. sezon zostały ocenione bardzo krytycznie przez dziennikarzy.

Zebraliśmy najgorsze seriale w okresie 2009-2019, które wyłonione są na podstawie wyników procentowych z serwisu Metacritic, zatem serwisu, gdzie wyciągana jest średnia ocen krytyków. Pod uwagę nie zostały wzięte oceny użytkowników, które często prezentują się nieco lepiej, ale tym bardziej interesujące powinno być sprawdzenie, które seriale przez ostatnią dekadę były uznane za najgorsze.

Najgorsze seriale dekady 50-26

50. Fly Girls - 39 procent na Metacritic

Najgorsze seriale dekady 25-1

25. Wicked City - 33 procent Metacritic