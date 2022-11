Najlepsze animacje poklatkowe, które zachwyciły krytyków i widzów. Ranking według Rotten Tomatoes

fot. materiały prasowe

Już na początku grudnia na platformę Netflix trafi film animowany Guillermo del Toro: Pinokio, który został stworzony techniką poklatkową. Recenzenci są zachwyceni tą produkcją. Piszą, że jest to dojrzała, przejmująca, nieco prowokacyjna i piękna odsłona klasycznej baśni. Zwracają uwagę na niezwykły kunszt wykonania, który jest bardzo ważnym elementem w odbiorze tej ponadczasowej opowieści.

Technika poklatkowa nie jest popularną formą animacji, ponieważ jest czasochłonna i wymaga dużo pracy. Mimo to na przestrzeni lat powstało kilkanaście filmów, które są warte uwagi. Serwis Rotten Tomatoes stworzył na podstawie ocen krytyków ranking najlepszych animacji poklatkowych. W zestawieniu znajdują się produkcje dla dzieci i dla dorosłych – między innymi dzieła studia Aardman Animations, które mają charakterystyczny styl. Znacie przygody Wallace'a i Gromita czy baranka Shauna? Studio to brało udział w tworzeniu wspomnianej wyżej animacji od Guillermo del Toro. Należy dodać, że zostały w nim uwzględnione także aktorskie filmy, w których wykorzystano technikę poklatkową. Są to tytuły sprzed wielu lat, gdy jeszcze nie stosowano efektów komputerowych.

Przy każdym wymienionym filmie znajduje się kilka statystyk Tomatometru. Pierwsza liczba oznacza procent "świeżości" (pozytywnych opinii) krytyków, obok której podajemy ich średnią ocen w skali 1-10. Z kolei w nawiasie jest procent pozytywnych ocen użytkowników serwisu. Należy dodać, że powyżej 27. miejsca rozpoczynają się te animacje, które zostały wyróżnione certyfikatem "świeżości" przez Rotten Tomatoes, dlatego są wyżej w rankingu mimo niższych wartości procentowych.

Najlepsze animacje poklatkowe - ranking według Rotten Tomatoes

48. Zmierzch tytanów (1981) - 63% - 6,0 (70%)