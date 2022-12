Filmy świąteczne - ranking najlepszych w dziejach wg krytyków. Podium może zaskakiwać

materiały prasowe

Święta Bożego Narodzenia dają okazję nie tylko do spędzenia czasu z rodziną przy stole, ale także przed telewizorem, relaksując się przy filmach lub serialach. Co roku powstaje mnóstwo produkcji o świątecznej tematyce, co stwarza problem bogactwa, ale też przyczynia się do tego, że trudniej jest wybrać pozycje naprawdę godne uwagi.

Z pomocą przychodzą krytycy i serwis Rotten Tomatoes, na którym wyciągany jest procent pozytywnych recenzji. Na tej podstawie stworzono ranking najlepszych produkcji związanych z tematyką Bożego Narodzenia. Postanowiono stworzyć listę 100 najlepszych pozycji, chociaż jak przekonacie się sami, pierwsze z nich nie zasłużyły nawet na czerwonego pomidorka. Należy zaznaczyć, że na miejsce w zestawieniu nie składał się sam wynik procentowy, ale również średnia ocen czy ich ilość (jest to decydujące przy spornych sytuacjach związanych z tym samym procentem). Ranking możecie sprawdzić w poniższych galeriach.

Nie brak niespodzianek w nowym rankingu, a daleko poza podium jest kultowy Kevin sam w domu, czy uwielbiana produkcja To właśnie miłość.

Filmy świąteczne: ranking najlepszych - miejsca 100 - 70

100. Świąteczny książę: Królewskie wesele (2018) - 50% pozytywnych recenzji

Filmy świąteczne: ranking najlepszych - miejsca 69 - 31

69. W krzywym zwierciadle: Witaj, Święty Mikołaju (1989) - 71% pozytywnych recenzji w Rotten Tomatoes

Filmy świąteczne: ranking najlepszych - miejsca 30 - 1

30. Zły Mikołaj (2003) - 78%