Najlepsze (i najgorsze) seriale o wampirach - według Rotten Tomatoes. Nowy Wywiad z wampirem w czołówce

Fot. Materiały prasowe

Rotten Tomatoes przedstawiło najlepsze i najgorsze seriale o wampirach. Miejsca w rankingu zostały przyznane za pomocą Tomatometera, czyli oceny wystawianej produkcjom w serwisie. By tytuł został zakwalifikowany do zestawienia, musiał uzyskać odpowiednią liczbę recenzji.

W galerii znajdziecie wiele klasyków, takich jak Buffy: Postrach wampirów, The Munsters i Angel, a także nowości z ostatnich lat, w tym Co robimy w ukryciu, Wywiad z wampirem, Castlevania i Nocna msza. Zobaczcie sami.

Najlepsze i najgorsze seriale o wampirach

Do rankingu Rotten Tomatoes kwalifikowały się także te produkcje, które nie są wyłącznie o wampirach, jednak występują w nich ważne postacie, należące do grona krwiopijców. Przy każdym tytule na liście został dołączy procentowy wynik, jaki produkcja uzyskała na Tomatometerze. Galeria zaczyna się od najgorszych seriali, przechodząc do tych najlepszych z "Certyfikatem Świeżości" - którym udało się przekroczyć próg 75% pozytywnych opinii.

35. Pod osłoną nocy (2007) - 22%

