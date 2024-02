Najlepsze romance anime. Ranking filmów i seriali na walentynki

fot. materiały prasowe

Choć najpopularniejszym rodzajem anime są shoneny, czyli japońskie animacje przeznaczona dla chłopców, to również romance anime ma sporo fanów. Istnieje wiele filmów i seriali, których motywem przewodnim są romanse oraz miłość. Często bywa tak, że występuje w nich nadprzyrodzone zjawiska, a bohaterowie są obdarzeni mocami, co urozmaica fabułę. Warto też dodać, że zazwyczaj mamy jednak do czynienia ze schematycznymi historiami i powtarzającymi się typami postaci. Mimo wszystko miłośnicy tego rodzaju anime mają w czym wybierać.

Serwis Ranker stworzył ranking najlepszych romance anime. Nie brakuje w nim takich popularnych filmów i seriali, jak Twoje imię., Ruchomy zamek Hauru, Fruits Basket czy Inuyasha. O kolejności zadecydowały głosy użytkowników - w niektórych przypadkach ich liczba sięgała nawet ponad 20 tys. Można uznać, że zestawienie jest bardzo sprawiedliwe, a tytuły są naprawdę godne uwagi. Więc jeśli szukacie na walentynki emocjonującego, romantycznego, wzruszającego lub pięknie narysowanego anime z miłosnymi historiami to zajrzyjcie do galerii poniżej.

50 najlepszych romance anime - ranking

50. Inu X Boku Secret Service (Inu x Boku SS)