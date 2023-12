Najpopularniejsze gry 2023 według Google. Baldur's Gate 3 tym razem nie wygrało; będziecie zaskoczeni

fot. materiały prasowe, Google

Końcówka roku to tradycyjnie czas podsumowań. Pamięta o tym również Google, które opublikowało listy najczęściej wyszukiwanych haseł w różnych kategoriach. Wśród nich nie zabrakło również gier i ranking ten jest... naprawdę zaskakujący. Dość powiedzieć, że dysponujące wielkimi środkami na marketing Diablo 4 przegrało z niewielką i niepozorną grą polegającą na łączeniu owoców, a takie kolosy, jak Baldur's Gate 3 i Starfield musiały uznać wyższość przeglądarkowej produkcji logicznej. Na pierwszym miejscu znalazł się zaś tytuł, który nie tylko nie otrzymał żadnej nagrody na gali The Game Awards, ale też nie był nawet do żadnej nominowany.

Zobaczcie sami, które gry były najczęściej wyszukiwane przez internautów w 2023 roku!

Najpopularniejsze gry 2023 roku w Google

10. Sons of the Forest