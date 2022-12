Jaka platforma króluje w Polsce? HBO Max bije Disney+, ale zwycięzca jest tylko jeden

Fot. Materiały prasowe

Jak wielu polskich internautów odwiedziło platformę Netflix? Wirtualnemedia.pl podały dokładne statystyki, według opracowanego przez nich badania Mediapanel. Możemy się z nich dowiedzieć, że Netflix wciąż jest gigantem streamingowym na naszym rynku, a Disney+ spadło na trzecie miejsce, jeśli chodzi o liczbę użytkowników. Zobaczcie sami.

Według wyników badania Mediapanel Netflix jako serwis www i aplikację mobilną odwiedziło 13,03 mln użytkowników. To prawie połowa wszystkich polskich internautów, a dokładnie 43,87 procent. Średni czas korzystania wyniósł za to 6 godzin, 7 minut i 56 sekund. Jak ten wynik wypada na tle konkurencji?

Jakie platformy streamingowe rządzą w Polsce?

Wiemy już, że kto jest zwycięzcą. Drugie miejsce zajęło HBO Max, jednak z zasięgiem około trzy razy mniejszym niż Netflix: 4,73 mln użytkowników i 15,94 procent zasięgu. Korzystano z niego średnio przez 1 godzinę, 48 minut i 22 sekund dziennie. O dziwo, choć na Disney+ czekało wielu polskich fanów, platforma zajęła dopiero 3. miejsce w tym zestawieniu. Jeśli chodzi o użytkowników, nie jest to jednak wynik znacznie odbiegający od HBO Max, bo wyniósł 4,46 mln internautów i 15,01 proc. zasięgu. Za to jeśli chodzi o czas spędzony w serwisie, to są to aż 3 godziny, 5 minut i 26 sekund przeciętnego czasu korzystania - czyli widzowie więcej czasu spędzają na Disney + niż w HBO Max. Prime Video i Polsat Box Go zanotowały za to spadki.

Jeśli chodzi o nadawców telewizyjnych, największy sukces osiągnął Player z wynikiem 4,12 mln internautów. Za nim są TVP VOD, Canal+ online i Polsat Box Go.

Netflix - najlepsze seriale oryginalne wg Rotten Tomatoes

Ranking najlepszy serii oryginalnych Netflixa został stworzony na podstawie Tomatometera, który reprezentuje procent, jaki uzyskał tytuł po wystawieniu opinii przez profesjonalnych krytyków. Pojawia się on dopiero, gdy film lub serial będzie miał co najmniej 5 recenzji. Poniższe zestawienie zostało po raz ostatni zaktualizowane 11 maja 2022 roku.

Wśród najlepszych oryginalnych serii Netflixa z imponującym wynikiem 100 procent pozytywnych recenzji znajdziecie takie tytuły jak: Heartstopper, Arcane czy Blood of Zeus.