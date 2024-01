Narodziny Bogów - zwiastun widowiska fantasy z Chin. Tak wygląda wojna ludzi, bogów i demonów

fot. materiały prasowe

Narodziny Bogów: Królestwo burz będą pokazywani w polskich kinach. Zapowiedziano, że pokazy odbędą się 27, 28 i 29 stycznia w sieciach Multikino oraz Cinema City. To widowisko miało premierę w Chinach w lipcu 2023 roku i zebrało w box office 372.95 mln dolarów. Co przy budżecie 150 mln dolarów (drugi największy w historii Chin) nie jest wynikiem rewelacyjnym. Jest to jednak pierwsza część trylogii, więc nie jest wykluczone, że uda się zarobić więcej przy kontynuacjach.

Narodziny Bogów - zwiastun

Narodziny Bogów - opis fabuły

Fantasy z epickim rozmachem oparte na chińskiej legendzie. Opowiada ona o wojnach pomiędzy ludźmi, bogami i demonami, które miały miejsce 3000 lat temu. Stawką jest przetrwanie Ziemi.

Jest to pierwsza część z planowanej trylogii, więc najpewniej twórcy i producenci nie zniechęcą się brakiem bicia rekordów box office. Kolejne odsłony zawsze mają szansę zarobić więcej. Szczególnie, gdy dana historia nie jest wszechobecnie znana odbiorcom, a w kinie chińskie widowiska ostro walczą o widza.