Narzeczona dla księcia - wkrótce premiera na Disney+

Narzeczona dla księcia zmierza na Disney+. Uwielbiany film fantasy z 1987 roku wkrótce - a dokładnie już 1 maja 2020 roku - pojawi się na platformie streamingowej koncernu. Premierę tę zapowiedzieli w mediach społecznościowych wcielający się w głównych bohaterów Cary Elwes i Robin Wright.

Wright i Elwes odbyli rozmowę wideo, podczas której rozmawiali o izolacji w czasie pandemii koronawirusa; Elwes zasugerował, że lekarstwem na nudę może być ponowne obejrzenie Narzeczonej dla księcia... Disney odpowiedział - as you wish.

https://twitter.com/disneyplus/status/1252281001125883905

Jeśli jakimś cudem nigdy nie słyszeliście o filmie (oryg. tytuł to The Princess Bride), serdecznie polecamy nadrobić. Produkcja utrzymana jest w gatunku komedii przygodowej - głównym bohaterem opowieści jest Westley, który za wszelką cenę chce odbić swoją ukochaną z rąk jej narzeczonego, złego księcia Humperdincka. Obraz należy do powszechnie lubianych i po ponad trzech dekadach wciąż gwarantuje świetną rozrywkę.