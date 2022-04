Natasha Lyonne o surrealistycznej scenie z Marlonem Brando w Strasznym filmie 2

fot. Netflix

Choć Natasha Lyonne jest obecnie najbardziej kojarzona z ról w serialach Netfliksa - Orange Is the New Black i Russian Doll - to w swojej karierze zagrała również w kilku innych ciekawych tytułach jak American Pie czy Slumsy Beverly Hills. Wystąpiła także w komediowym horrorze Straszny film 2. W wywiadzie dla Entertainment Weekly opowiedziała o krótkiej scenie, w której miała się pojawić legenda kina - Marlon Brando. Został on jednak wycięty z filmu.

Natasha Lyonne zagrała w otwierającej scenie produkcji, która parodiowała Egzorcystę. Aktorka wcielała się w opętaną dziewczynę, której duszę próbowało ocalić dwóch księży, granych przez Jamesa Woodsa i Andy'ego Richtera. Pierwotnie w roli Woodsa był obsadzony Marlon Brando. Znany aktor pojawił się na planie, ale po jednym dniu zdjęciowym ze względu na kiepski stan zdrowia musiał zrezygnować z udziału w projekcie. Natasha Lyonne zachowała kasetę z nagraniem tej wspólnej sceny, która miała dość dziwny przebieg.

Mam kopię kasety VHS z ostatnią rolą Marlona Brando – niestety dla niego, ale na szczęście dla mnie – gdzie gra w tej otwierającej scenie z Egzorcysty. Naprawdę nie wiem, co sobie myślał. Trzymał mnie za pierś, ponieważ tak było w scenariuszu, i miał powiedzieć coś w stylu: "Mocą Chrystusa nakazuję ci...".

Dalej aktorka wspomina, że była w pełnej i przerażającej charakteryzacji, a on miał jeszcze słuchawkę w uchu. Pomyślała sobie wtedy, że "to ten surrealizm, o którym mówili André Breton i Salvador Dali". Stwierdziła wtedy, że showbiznes jest w porządku. Lyonne powiedziała również, że z Andym Richterem wciąż z tego żartują. Aktorka uznała, że było to wspaniałe doświadczenie.

fot. Dimension Films // Wayans Bros. Entertainment

Natashę Lyonne możemy obecnie oglądać w 2. sezonie Russial Doll, który trafił na Netflix 20 kwietnia.