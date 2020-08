Nauki niezbyt ścisłe - zwiastun 3. sezonu serialu. Zhańbiony nauczyciel powraca

fot.NBC

Serial komediowy Nauki niezbyt ścisłe powróci we wrześniu z 3. sezonem. W sieci zadebiutował zwiastun nowej odsłony. Możecie go obejrzeć poniżej. Dla przypomnienia serial został nagle anulowany po dwóch sezonach w NBC z powodu słabych ocen. Po tym, jak fani szybko zabrali się do akcji w mediach społecznościowych, aby uratować program, NBCUniversal dało drugie życie produkcji, przedłużając serial na trzeci sezon na platformie streamingowej Peacock.

Fabuła serialu skupia się na byłym profesorze filozofii, który podjął pracę na stanowisku nauczyciela biologii i wykorzystuje uczniów do tego, by odpłacić się ludziom, którzy go skrzywdzili.

W roli głównej występuje Glenn Howerton. W pozostałych rolach Patton Oswalt, Lyric Lewis, Mary Sohn, Jean Villepique, Tom Bennett, Paula Pell, Charlie McCrackin, Jacob McCarthy, Aparna Brielle, Nick Peine, Allisyn Ashley Arm, Eddie Leavy, Jacob Houston, Sari Arambulo, Tucker Albrizzi i Spence Moore II.