Peacock - nowe zwiastuny produkcji z oferty serwisu Peacock. Jest m.in. Nowy wspaniały świat

Peacock

Serwis Peacock to nowa forma platformy SVOD podległa koncernowi Comcast Corp. To do niego należą takie marki jak NBC czy Universal. Głównym wyróżnikiem usługi ma być dostępność trzech różnych pakietów, z których jeden ma być całkowicie darmowy. Teraz Peacock zaprezentował nowe zwiastuny produkcji, które będzie można obejrzeć korzystając z jego biblioteki.

Nowy wspaniały świat to adaptacja najsłynniejszej chyba powieści Aldousa Huxleya i oryginalny serial platformy. Jego bohaterami są Bernard Marx i Lenina Crowne, mieszkańcy Nowego Londynu, którzy chcą poznać jednostki żyjące poza granicami ich utopijnego państwa. Udają się więc na Ziemie Dzikie, a tam poznają Johna Dzikusa, chłopaka, który wraz z nimi wraca do Nowego Londynu. W produkcji występują m.in. Alden Ehrenreich, Harry Lloyd, Jessica Brown Findlay i Demi Moore.

Psych 2: Lassie Come Home to kontynuacja filmu opartego na słynnym serialu z gatunku komedii kryminalnej, który w Polsce był emitowany pod tytułem Świry. Jego bohaterem jest bardzo spostrzegawczy mężczyzna, który zostaje medium i pomaga policji w rozwiązywaniu zagadek kryminalnych.

Obserwowani to brytyjski serial z 2019 roku. Jego fabuła skupia się na byłym żołnierzu - po uniewinnieniu za rzekome zbrodnie popełnione w Afganistanie, może on wrócić do swojej córeczki czekającej na niego w domu w Londynie. Wolność jednak nie trwa długo. Mężczyzna znów zostaje oskarżony o przestępstwo, a jako dowody w jego sprawie przedstawiane są nagrania z kamer przemysłowych - okazuje się jednak, że zapis z owych kamer został zmanipulowany. Teraz bohater ponownie musi walczyć o swoją niewinność.

Intelligence - serial przeniesie nas do brytyjskiego miasta Cheltenham, a dokładniej do gmachu Centrali Łączności Rządowej opisywanej jako mizerniejszej i sztywniackiej oraz bardziej biurokratycznej wersji MI5 i MI6. David Schwimmer gra tu żądnego władzy agenta NSA, który dołącza do zespołu do spraw walki z cyberprzestępczością. Jego pojawienie się w nowym oddziale oznacza jedynie problemy.

A oto pozostałe zwiastuny - produkcji animowanych i dokumentalnych: