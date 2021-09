NEO: The World Ends with You już wkrótce trafi na PC. Jest data premiery

fot. Square Enix

NEO: The World Ends with You to jRPG i zarazem kontynuacja ciepło przyjętej gry z 2010 roku. Produkcja przygotowana przez studio h.a.n.d. oraz Square Enix zadebiutowała pod koniec lipca tego roku na konsolach PlayStation 4 i Nintendo Switch, gdzie spotkała się z bardzo dobrym odbiorem, bo jej średnia ocen zebrana przez serwis Opencritic to 82/100 na podstawie ponad 80 głosów krytyków. Już wkrótce o jakości tego tytułu będą mogli przekonać się także gracze pecetowi.

Na oficjalnej stronie wydawcy poinformowano, że NEO: The Worlds Ends with You trafi na PC już 28 września. Gra dostępna będzie na wyłączność (być może czasową, choć szczegółów na ten temat na razie brak) platformy Epic Games Store. Zainteresowani mogą już teraz składać zamówienia przedpremierowe w cenie 249 zł.

Głównym bohaterem NEO jest chłopak o imieniu Rindo, który znajduje tajemniczą przypinkę i zostaje wplątany w tak zwaną "grę żniwiarzy", w które stawka jest wyjątkowo wysoka.