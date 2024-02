Netflix - premiery filmów i seriali na cały 2024 rok. Pełna lista i mnóstwo nowości

fot. Netflix

Co szykuje Netflix na 2024 rok? Jak co roku, platforma streamingowa odkrywa wstępnie karty i prezentuje pokaźną listę tytułów, które zobaczymy w nadchodzących miesiącach. Tutaj będziecie mogli zapoznać się z listami premier filmowych oraz serialowych. Osobno też poruszono kwestię gier, których premiery też są planowane przez Netflixa na nadchodzący rok.

Na listach nie brak ekscytujących powrotów jak Bridgertonowie, Gliniarz z Beverly Hills: Axel F. czy Cobra Kai, ale sporo też nowości - w serialach największą jest Problem trzech ciał. A wygląda na to, że w po stronie filmów sporo tutaj tytułów jak fantasy Dama, czy sci-fi Atlas. Najciekawsze tytuły mają na listach opisy fabuły.

Netflix 2024 - zwiastun

Tutaj między innymi pierwsza scena z 2. sezonu Squid Game!

Netflix 2024 - premiery filmowe

LUTY

Orion i ciemność - premiera 2 lutego

Lower, Stalker, Killer - premiera 9 lutego

Zagrywki - premiera 14 lutego

Einstein i bomba - premiera 16 lutego

Mea Culpa - premiera 23 lutego

Przez moje okno 3: Znów cię widzę - premiera 23 lutego

Kod 8 - część 2 - premiera 28 lutego

MARZEC

Astronauta - premiera 1 marca

Dama - premiera 8 marca - Pełna dobra i sumienna dama zgadza się poślubić przystojnego księcia, po czym odkrywa, że rodzina królewska zwerbowała ją jako ofiarę w celu spłaty sięgającego korzeniami starożytności długu. Wrzucona do jaskini z ziejącym ogniem smokiem, bohaterka musi polegać na swoim sprycie i woli przetrwania.

Irish Wish - premiera 15 marca

Shirley - premiera 22 marca

The Casagrandes Movies - premiera 22 marca

The Beautiful Game - premiera 29 marca

KWIECIEŃ

Woody Woodpecker Goes to Camp - premiera 12 kwietnia (reż. Jon Rosenbaum)

Rebel Moon - Część 2: Zadająca rany - premiera 19 kwietnia (reż. Zack Snyder)

MAJ

Unfrosted: The Pop-Tart Story - premiera 3 maja (reż. Jerry Seinfeld, obsada: Jerry Seinfeld, Melissa McCarthy, Jim Gaffigan, Amy Schumer, Hugh Grant, Max Greenfield, Christian Slater, Bill Burr, Daniel Levy, James Marsden, Jack McBrayer, Thomas Lennon, Bobby Moynihan, Adrian Martinez, Sarah Cooper, Fred Armisen)

Mother of the Bride - premiera 9 maja (reż. Mark Waters, obsada: Brooke Shields, Miranda Cosgrove, Benjamin Bratt, Rachael Harris, Sean Teale, Chad Michael Murray)

Thelma the Unicorn - premiera 17 maja

LIPIEC

Gliniarz z Beverly Hills: Axel F - premiera 3 lipca - Detektyw Axel Foley (Eddie Murphy) wraca do pracy w Beverly Hills. Życie jego córki jest jednak zagrożone - ona sama (Taylour Paige) i Foley łączą siły z nowym partnerem (Joseph Gordon-Levitt) i dawnymi przyjaciółmi, Billym Rosewoodem (Judge Reinhold) i Johnem Taggartem (John Ashton), co podnosi stawkę i pozwala bohaterom odkryć spisek.

SIERPIEŃ

The Union - premiera 16 sierpnia

NETFLIX - FILMY Z 2024 ROKU BEZ USTALONEJ DATY PREMIERY

Trigger Warning (lato)

Atlas (reż. Brad Peyton, obsada: Jennifer Lopez, Simu Liu, Sterling K. Brown, Gregory J. Cohan, Abraham Popoola, Lana Parrilla i Mark Strong) - Atlas Shepherd (Jennifer Lopez), błyskotliwa, ale mizantropijna analityczka danych, z olbrzymim dystansem podchodzi do sztucznej inteligencji. Kobieta dołącza do misji mającej na celu schwytanie zbuntowanego robota, z którym łączy ją tajemnicza przeszłość. Ale kiedy plany pójdą nie tak, jej jedyną nadzieją na uratowanie ludzkości przed sztuczną inteligencją jest zaufanie AI.

Back in Action (reż. Seth Gordon, obsada: Jamie Foxx, Cameron Diaz, Kyle Chandler, Glenn Close, Andrew Scott, Jamie Demetriou, McKenna Roberts, Rylan Jackson) - Wiele lat po porzuceniu życia jako agenci CIA i założeniu rodziny, Emily i Matt zostają ponownie wciągnięci w świat szpiegostwa, gdy ich przykrywka zostaje zdemaskowana.

Bitconned (dokument - reż. Bryan Storkel)

Carry-On (reż. Jaume Collet-Serra)

The Deliverance (reż. Lee Daniels, obsada: Andra Day, Glenn Close, Mo'nique, Anthony B. Jenkins, Miss Lawrence, Demi Singleton, Tasha Smith, Isaiah Washington, With Omar Epps, Caleb Mclaughlin i Aunjanue Ellis)

A Family Affair (reż. Richard LaGravenese, obsada: Nicole Kidman, Zac Efron, Joey King, Liza Koshy, Kathy Bates) - Niespodziewany romans ma komiczne konsekwencje dla młodej kobiety (Joey King), jej matki (Nicole Kidman) i będącego jej szefem gwiazdora filmów (Zac Efron).

Gut Check: The Secret Science of Eating (dokument)

His Three Daughters (reż. Azazel Jacobs, obsada: Natasha Lyonne, Elizabeth Olsen, Carrie Coon)

Ibelin (dokument - reż. Benjamin Ree)

The Imaginary (reż. Yoshiyuki Momose)

Incoming (reż. Dave Chernin, John Chernin, obsada: Mason Thames, Bobby Cannavale, Kaitlin Olson, Scott MacArthur, Raphael Alejandro, Isabella Ferreira, Ali Gallo, Loren Gray, Ramon Reed i Bardia Seiri)

It's What's Inside (reż. Greg Jardin, obsada: Brittany O'Grady, James Morosini, Alycia Debnam-Carey, Devon Terrell, Gavin Leatherwood, Reina Hardesty, Nina Bloomgarden, David Thompson)

Joy (reż. Ben Taylor, obsada: Thomasin McKenzie, James Norton i Bill Nighy)

Lonely Planet (reż. Susannah Grant, obsada: Laura Dern, Liam Hemsworth, Diana Silvers)

Meet Me Next Christmas (reż. Rusty Cundieff, obsada: Christina Milian, Devale Ellis, Kofi Siriboe, Tymika Tafari, Mitch Grassi, Scott Hoying, Kirstin Maldonado, Kevin Olusola, Matt Sallee, Kalen Allen, Nikki Duval, Wesley French)

Mountain Queen: The Summits of Lhakpa Sherpa (dokument - reż. Lucy Walker)

Our Little Secret (reż. Stephen Herek, obsada: Lindsay Lohan, Kristin Chenoweth, Ian Harding, Jon Rudnitsky, Chris Parnell, Tim Meadows, Dan Bucatinsky, Henry Czerny, Katie Baker, Ash Santos, Jake Brennan, Brian Unger)

The Piano Lesson (reż. Malcolm Washington, obsada: Samuel L. Jackson, John David Washington, Ray Fisher, Danielle Deadwyler, Michael Potts, Corey Hawkins, Erykah Badu) - Akcja filmu rozgrywa się w 1936 roku w Pittsburghu w czasach po Wielkim Kryzysie. Film przedstawia losy rodziny Charlesów i będącego jej najcenniejszym skarbem fortepianu - to swoista dokumentacja historii familii poprzez pryzmat rzeźb wykonanych przez jej przodka, który był niewolnikiem.

Power (dokument - reż. Yance Ford)

Rez Ball (reż. Sydney Freeland, obsada: Jessica Matten, Julia Jones, Amber Midthunder, Kiowa Gordon, Dallas Goldtooth, Cody Lightning, Ernest Tsosie)

Saving Bikini Bottom: The Sandy Cheeks Movie (reż. Liza Johnson, obsada: Carolyn Lawrence, Tom Kenny, Wanda Sykes, Clancy Brown, Bill Fagerbakke, Mr. Lawrence, Rodger Bumpass, Johnny Knoxville, Craig Robinson, Grey DeLisle, Ilia Isorelýs Paulino, Matty Cardarople)

Scoop (reż. Philip Martin, obsada: Gillian Anderson, Keeley Hawes, Billie Piper i Rufus Sewell)

Six Triple Eight (reż. Tyler Perry, obsada: Kerry Washington, Ebony Obsidian, Milauna Jackson, Kylie Jefferson, Shanice Shantay, Sarah Jeffery, Pepi Sonuga, Moriah Brown, Jeanté Godlock, Jay Reeves, Jeffery Johnson, Baadja-Lyne Odums, Donna Biscoe, Gregg Sulkin, Scott Daniel Johnson, Dean Norris, Sam Waterston, Susan Sarandon, Oprah Winfrey)

Spellbound (animacja - reż. Vicky Jenson, obsada głosowa: Rachel Zegler, Nicole Kidman, Javier Bardem, John Lithgow, Jenifer Lewis, Nathan Lane i Tituss Burgess)

That Christmas (reż. Simon Otto - na podstawie scenariusza Richarda Curtisa)

Time Cut (reż. Hannah Macpherson, obsada: Madison Bailey, Antonia Gentry, Michael Shanks, Griffin Gluck,

Rachael Crawford, Jordan Pettle, Megan Best, Samuel Braun, Sydney Sabiston, Kataem O'Connor)

Tyler's Perry Mea Culpa (reż. Tyler Perry, obsada: Kelly Rowland, Trevante Rhodes, Nick Sagar, Sean Sagar, RonReaco Lee, Shannon Thornton)

Uglies (reż. McG, obsada: Joey King, Keith Powers, Chase Stokes, Brianne Tju, Jan Luis, Charmin Lee i Laverne Cox) - W futurystycznym świecie, w którym każdy przechodzi przymusową operację plastyczną w wieku 16 lat, Tally z niecierpliwością czeka na swoją kolej, by móc wejść na łono do społeczeństwa. Ale kiedy jej przyjaciółka ucieka, Tally wyrusza w podróż, aby ją uratować - ta wędrówka zmieni wszystkie jej pragnienia.

Ultraman: Rising (reż. Shannon Tindle, obsada: Christopher Sean, Gedde Watanabe, Tamlyn Tomita, Keone Young, Julia Harriman)

What Jennifer Did (dokument - reż. Jenny Popplewell)

Woman of the Hour (reż. Anna Kendrick, obsada: Anna Kendrick, Daniel Zovatto, Tony Hale, Nicolette Robinson, Pete Holmes, Autumn Best, Kathryn Gallagher, Kelley Jakle)

FILMY NIEANGLOJĘZYCZNE BEZ DATY PREMIERY

Blame the Game (Niemcy)

Family Pack (Francja)

Ferry 2 (Belgia)

Heart of the Hunter (Południowa Afryka)

Pedro Paramo (Meksyk)

Platforma 2 (Hiszpania)

The Shadow Strays (Indonezja)

The Tearsmith (Włochy)

Through my Window: Looking at You (Hiszpania)

Uprising (Korea Południowa)

The Umbrella Academy - sezon 4

Netflix 2024 - premiery serialowe

LUTY

Jeden dzień - premiera 8 lutego - W każdym odcinku starsi o rok Dex i Em spotykają się tego jednego dnia. Dorastają i zmieniają się, idą przez życie razem i osobno, doświadczają szczęścia i zawodów miłosnych.

Love is Blind - sezon 6 - premiera 14 lutego (kolejne odcinki co tydzień)

The Vince Staples Show - premiera 15 lutego

Al Rawabi School for Girls - sezon 2 - premiera 15 lutego

Ready, Set, Love - premiera 15 lutego

Rhytm + Flow Italy - premiera 19 lutego (odc. 1-4),

26 lutego (odc. 5-7), 4 marca (odc. 8)

Awatar: Ostatni władca wiatru - premiera 22 lutego

Formula 1: Jazda o życie - sezon 6 - premiera 23 lutego

Rojst: Millennium - premiera 28 lutego

MARZEC

Dżentelmeni - nie ma dokładnej daty w marcu - Eddie Horniman (Theo James) niespodziewanie dostaje w spadku po ojcu pokaźną wiejską posiadłość — która okazuje się imperium marihuany. W dodatku całkiem spora ekipa przyjemniaczków z brytyjskiego półświatka chce mieć swój udział w tym interesie. Eddie postanawia uwolnić rodzinę z ich szponów i pokonać gangsterów ich własną bronią. Jednak im bardziej wciąga go przestępcze uniwersum, tym bardziej zaczyna mu się w nim podobać.

The Netflix Slam - premiera 3 marca

Hot Wheels Let's Race - premiera 4 marca

Full Swing - sezon 2 - premiera 6 marca

Supersex - premiera 6 marca

The Signal LS - premiera 7 marca

Książęta - sezon 3 - premiera odcinków 1-5 już 11 marca. 18 marca finał serialu

Girls5eva - sezon 3 - premiera 14 marca

Problem trzech ciał - premiera 21 marca - Brzemienna w skutkach decyzja podjęta przez młodą kobietę w latach 60. w Chinach rozchodzi się echem w czasie i przestrzeni, dotykając grupy wybitnych naukowców we współczesnych czasach. Gdy prawa natury chwieją się w posadach, pięcioro dawnych współpracowników stawia czoła największemu zagrożeniu w historii ludzkości.

Is It Cake? - sezon 3 - premiera 29 marca

KWIECIEŃ

Ripley - premiera 4 kwietnia

The Upshaws - część 5 - premiera 18 kwietnia

MAJ

Netflix Is a Joke Fest - premiera 2-12 maja wraz z emisją na żywo z Los Angeles

WIOSNA 2024

Facet z zasadami - Charlie Croker, potentat na rynku nieruchomości z Atlanty, z dnia na dzień staje w obliczu bankructwa. Próba ratowania imperium przed osobami chcącymi wzbogacić się na jego nieszczęściu prowadzi do konfliktu interesów na styku biznesu i polityki.

Buying Beverly Hills - sezon 2

Bridgertonowie - premiera części 1 już 16 maja. Część 2 - 13 czerwca

LISTOPAD

Arcane - sezon 2

LATO 2024

Różowe lata 90. - sezon 2

Gang zielonej rękawiczki - sezon 2

SERIALE NA 2024 BEZ DATY PREMIERY

American Primeval - surowe, pełne przygód studium narodzin Dzikiego Zachodu. To historia gwałtownego zderzenia kultur, religii i społeczności, gdy mężczyźni i kobiety walczą o kontrolę nad nowym światem, który — jak wierzą — jest ich przeznaczeniem, i za niego umierają. To opowieść o ofiarach, jakie muszą ponieść wszyscy, którzy zdecydują się wkroczyć na bezprawne i nieokiełznane pustkowie.

Another Self - sezon 2

Anthracite

Asunta Case

The Believers

Black Doves

Bodkin - thriller z elementami czarnej komedii o grupie podcasterów, którzy podejmują się zbadania zaginięcia trzech osób w idyllicznym nadmorskim miasteczku w Irlandii. Wkrótce wątki zaczynają się zbiegać, tworząc znacznie szerszy i bardziej nietypowy obraz, niż można się było spodziewać.

Cobra Kai - sezon 6 (ostatni)

Crooks - sezon 1

Martwi detektywi - Oto Edwin Payne (George Rexstrew) i Charles Rowland (Jayden Revri), czyli Agencja Martwych Detektywów. Edwin i Charles to nastolatkowie, którzy urodzili się w odstępie kilkudziesięciu lat, ale poznali się dopiero po śmierci i szybko zaprzyjaźnili. Teraz jako duchy wspólnie rozwiązują zagadki kryminalne. Serial osadzony jest w uniwersum Sandmana Netflixa.

The Decameron

Dyplomatka - sezon 2

Echoes of the Past

Szkoła dla elity - sezon 8 (ostatni)

El Eternauta

Emily w Paryżu - sezon 4

Cesarzowa Sisi - sezon 2

Eric

Exploding Kittens

Furies

Heartstopper - sezon 3

Heeramandi: The Diamond Bazaar - sezon 1

The Helicopter Heist

Jentry Chau vs The Underworld

Jurassic World: Chaos Theory

LaLiga 24

Love Is Blind Germany S1

Love Is Blind UK S1

The Madness

Mo - sezon 2

Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story

Nocny agent - sezon 2

Nightmares and Daydreams

No Good Deed

One Hundred Years of Solitude

Our Living World

Our Oceans

Outer Banks - sezon 4

Outlast - sezon 2

The Perfect Couple

Perfect Match - sezon 2

Rhythm + Flow - sezon 2

Selling Sunset - sezon 8

Senna

Sprint

Squid Game - sezon 2

Supacell

Sweet Tooth - sezon 3

Terminator: The Anime Series - Pomiędzy przyszłością ze Skynetem, a przeszłością stoi wojowniczka, która cofa się w czasie, aby zmienić los ludzkości. Pojawia się w 1997 roku, by chronić naukowca Malcolma Lee, który planuje stworzyć nową sztuczną inteligencję, mającą konkurować ze Skynetem. Gdy Malcolm boryka się z moralnymi dylematami dotyczącymi swojego dzieła, poluje na niego zabójca z przyszłości, który na zawsze zmieni los jego trójki dzieci.

Thank You, Next

To Kill A Monkey - sezon 1

The Ultimatum: Marry or Move On - sezon 3

The Umbrella Academy - sezon 4 (ostatni)

Unsolved Mysteries, Volume 4

Niestabilny - sezon 2

Niezatytułowany program Erin Foster

Niezatytułowany program muzyczny Katseye Global Girl Group

Niezatytułowany serial komediowy Mike'a Schura/Teda Dansona

Wikingowie: Walhalla - sezon 3