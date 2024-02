Netflix 2024: premiery gier. Hades wkracza na iOS; wejdźcie do świata Rebel Moon i Smoczego Księcia

Fot. Materiały prasowe

Netflix ogłosił premiery gier na 2024 rok. Poniżej możecie zapoznać się z tytułami i opisami. Dajcie znać, która produkcja przyciągnęła waszą uwagę.

Choć Netflix jest w dużej mierze znany z filmów i seriali, to wciąż pracuje nad rozbudowaniem swojego portfolio, jeśli chodzi o gry. Ich celem jest stworzenie oferty, w której każdy znajdzie coś dla siebie. Wśród ważnych dotychczasowych tytułów, które oferuje platforma, warto wymienić Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition i Oxenfree II: Lost Signals.

Niestety, warto podkreślić, że Netflix nie podał dat premier, tylko tytuły.

NETFLIX 2024: GRY

Fot. Materiały prasowe

BRAID, ANNIVERSARY EDITION

Braid to strategiczna platformówka, pełna łamigłówek i zagadek, od Jonathana Blowa. Gra została przeprojektowana i zaktualizowana z myślą o współczesnym sprzęcie i graczach. Wśród zmian są między innymi ulepszony dźwięk i płynniejsza animacja.

CHICKEN RUN: EGGSTRACTION

To nowa gra od Aardmana, twórców filmów z serii Uciekające kurczaki. Akcja rozgrywa się po wydarzeniach z Ery nuggetsów, a gracze będą mogli odwiedzić znane lokacje i ratować kurczaki. Tytuł dostępny wyłącznie dla subskrybentów Netflixa.

COZY GROVE: CAMP SPIRIT

Kontynuacja gry Cozy Grove. Gracz po raz kolejny wybierze się w magiczną i relaksującą podróż, podczas której pozna nowych czworonożnych przyjaciół i stawi czoła kolejnym wyzwaniom, craftując i pomagając lokalnym duchom.

THE DRAGON PRINCE: XADIA

To kooperacyjna gra RPG od Wonderstorm, twórców animacji Smoczy Książę. Gracze będą mieli szansę zwiedzić świat Xadii z serialowymi herosami i wraz z przyjaciółmi stawić czoła złoczyńcom.

DUMB WAYS TO SURVIVE

Tytuł od twórców viralowej kampanii Dumb Ways to Die.

GAME DEV TYCOON

Gracz będzie mógł założyć własną firmę, zajmującą się tworzeniem gier wideo, w klimatycznych latach osiemdziesiątych. Rozgrywka polega na prowadzeniu swojego biznesu, badaniu nowych technologii i przeżyciu na własnej skórze tego, jak rozwijała się branża.

HADES

Znana gra wkracza na iOS dla abonentów serwisu Netflix. Gracz będzie mógł wcielić się w Zagreusa, księcia Zaświatów, próbującego wyciąć sobie mieczem (i nie tylko) drogę do wyjścia z Podziemia.

Fot. Materiały prasowe

HARMONIUM: THE MUSICAL

To interaktywna gra, która pokaże graczom muzyczny świat oczami Melody, głuchoniemej dziewczynki, która zostaje wciągnięta do krainy czarów, zwanej Harmonium, czyli świata, w którym muzyka jest zwizualizowana. Będzie musiała stworzyć arcydzieło symfoniczne, by wrócić bezpiecznie do domu.

KATANA ZERO

Jak informuje Steam, to "gra platformowa akcji w stylu neo-noir. Rozgrywka toczy się w oszałamiającym tempie, a bohater ginie po jednym trafieniu. Tnij mieczem, biegaj i manipuluj czasem, aby w niezwykle brutalny i akrobatyczny sposób odkryć swoją przeszłość". Dostępna wyłącznie na urządzeniach mobilnych dla abonentów serwisu Netflix.

MONUMENT VALLEY 1 & 2

Monument Valley oferuje surrealistyczną eksplorację poprzez fantastyczną architekturę i niemożliwą geometrię. Gracz powadzi cichą księżniczkę Idę poprzez tajemnicze zabytki, odkrywając ukryte ścieżki, złudzenia optyczne i tajemniczych Ludzi Wron, których trzeba przechytrzyć.

NETFLIX STORIES: VIRGIN RIVER

Netflix Stories stawia gracza w centrum ulubionych seriali i filmów, dzięki czemu może wejść w interakcję z ulubionymi postaciami i stworzyć swoją własną historię.

PAPER TRAIL

Wielokrotnie nagradzana przygodowa gra logiczna, osadzona w pięknym papierowym świecie, od teraz dostępna na urządzeniach mobilnych wyłącznie dla abonentów serwisu Netflix.

THE RISE OF THE GOLDEN IDOL

Gra osadzona 300 lat po wydarzeniach z The Case of the Golden Idol, w której gracz wraz z łowcą reliktów próbuje odkryć położenie potężnego artefaktu, który - jeśli wierzyć plotkom - może zmienić świat. A to wszystko na tle lat 70. XX wieku.

REBEL MOON VIDEO GAME [oficjalny tytuł nieznany]

Kooperacyjna gra z uniwersum filmowego Rebel Moon, w której możecie wcielić się w buntownika i wraz z przyjaciółmi stanąć do walki o wolność.

SONIC MANIA PLUS

Gra, w której możecie wcielić się w ulubionych bohaterów ze świata Sonica i stanąć do walki z armią złych robotów doktora Eggmana i nie tylko.

SQUID GAME VIDEO GAME [oficjalny tytuł nieznany]

Gra osadzona w uniwersum Squid Game, w której możesz rywalizować z innymi graczami.

