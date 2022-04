Netflix - najlepsze filmy i seriale anime. Są tu perełki, których możecie nie znać

fot. materiały prasowe

Filmy i seriale anime to coś więcej niż tylko kreskówki, to uzupełnienie kina i telewizji, posiadające tak samo wiele gatunków i podgatunków co jego aktorskie odpowiedniki, a nawet kompletnie unikalne, takie jak Isekai, gdzie postaci dobrowolnie lub siłowo przenoszą się do innego świata, zwykle gier komputerowych innych dzieł popkultury, gdzie stają się bohaterami i wiodą zupełnie nowe życie.

Wśród tytułów jakie tu trafiły znajdzie się coś dla każdego fana anime i wielu jego podgatunków. Są tu takie klasyki SF jak Cowboy Bebop, należąca do gatunku Fantasy Księżniczka Mononoke, czy pełne akcji Black Lagoon. Choć powyższe tytuły zdecydowanie nie są przeznaczone dla dzieci, to mamy tu też cały arsenał produkcji dla małoletnich, jak choćby Mój sąsiad Totoro, czy Ponyo. Cała magia japońskiej animacji polega właśnie na tym, że można się nią cieszyć niezależnie od wieku i upodobań, absolutnie każdy jest w stanie znaleźć coś dla siebie. Może i Wam się to uda, dzięki naszemu zestawieniu.

Jako że cały czas dodawane są nowe produkcje, lista będzie aktualizowana

Netflix - najlepsze seriale

Aggretsuko - Przygody Rettsuko, antropomorficznej czerwonej pandy, która nienawidzi swojej pracy i znajduje ujście frustracji w heavy metalowym karaoke.

Netflix - najlepsze filmy