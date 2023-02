Netflix chwali się anime zrobionym dzięki Sztucznej Inteligencji. W sieci wrze - "zapłaćcie artystom"

Źródło: Netflix

The Dog & The Boy to nowy krótkometrażowy film animowany Netflixa. Produkcja nie zdążyła jeszcze zadebiutować na platformie, a już zdążyła wzbudzić kontrowersje przez to, że została stworzona z wykorzystaniem Sztucznej Inteligencji, co rozzłościło wielu widzów i animatorów. Tłumaczenie, że to eksperyment, który powstał między innymi przez niedobór siły roboczej w branży, tylko pogorszyło sprawę. W sieci wrze, a poniżej możecie zobaczyć reakcje internautów: są wściekli i każą platformie zatrudnić prawdziwych ludzi, przytaczają także słowa Hayao Miyazakiego.

Netflix chwali się anime zrobionym dzięki Sztucznej Inteligencji

Netflix Japan poinformował na Twitterze 31 stycznia, że w The Dog & The Boy do stworzenia obrazów w tle użyto sztucznej inteligencji. Takie posunięcie zostało skrytykowane przez wiele osób. Rysowniczka Jinath Hyder napisała na przykład, że jest to policzek dla artystów, którzy włożyli krew, pot i łzy w doskonalenie swojego rzemiosła.

https://twitter.com/NetflixJP/status/1620357552025538561

AI pokazuje Avengersów Wesa Andersona i zmarłych aktorów dzisiaj. Sztuczna inteligencja zachwyca świat i zabija sztukę?

The Dog & The Boy - reakcje na anime stworzone z pomocą AI

Takie odpowiedzi można przeczytać do postu zamieszczonego przez Netflix Japan. Kontrowersje wzbudza fakt, że są problemy jeśli chodzi o prawa autorskie i Sztuczną Inteligencję, która często korzysta z prac rysowników i animatorów bez ich pozwolenia, jednak uzyskanie za to zadośćuczynienia jest wręcz niemożliwe. W dodatku zdaniem internautów tak duża platforma powinna zatrudnić prawdziwych ludzi i zapłacić im sprawiedliwie, zamiast tłumaczyć się niedoborem siły roboczej.

https://twitter.com/JinathHyder/status/1620737757227421696

https://twitter.com/DJFreshUK/status/1620665446650499076

https://twitter.com/TitoShroom/status/1620672696580468736

https://twitter.com/franklez/status/1620881236318388225

https://twitter.com/hamishsteele/status/1620717557295550464

https://twitter.com/JinathHyder/status/1620737757227421696

https://twitter.com/Pybro_buddy/status/1620828482426257409

https://twitter.com/TylerEllis18/status/1620739990287421443

https://twitter.com/Giwi_/status/1620901149225418752

https://twitter.com/MrBeezul/status/1620922196863635457

https://twitter.com/sonicmega/status/1620562061632901121

https://twitter.com/_Wolfsteak_/status/1620586484029087746

https://twitter.com/mincrftclar112/status/1620558343902461952

https://twitter.com/Mlickles/status/1620766867723030528

AI - Shrek jako film fantasy z lat 80.

Jeśli jesteście ciekawi, jak mniej więcej wyglądają prace Sztucznej Inteligencji, które podbijają ostatnio Internet, możecie przyjrzeć się grafikom w poniższej galerii.