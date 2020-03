Netflix chętniej wybierany niż Disney+

Po czterech miesiącach od premiery Disney+ z usługi korzysta już 28 milionów osób, a spora część nich opłaca także abonament konkurencyjnego Netflixa. Zespół odpowiedzialny za rozwój aplikacji Reelgood do monitoringu streamingowych serwisów wideo postanowił zbadać, jak wspomniane platformy są postrzegane przez użytkowników i która wykazuje większy potencjał. Zamiast jednak analizować przyrost bądź liczbę subskrybentów, przeanalizowano zachowanie tych, którzy korzystają z obu jednocześnie.

Jak się okazało, mimo zaskakująco dobrego startu, Disney+ nie jest platformą pierwszego wyboru. Wśród subskrybentów obu platform po Netflixa częściej sięga aż 74,8% badanych, a tylko 25,2% chętnej korzysta z oferty Disney+.

Co ciekawe, proporcje te ulegają zauważalnym zmianom, kiedy ten drugi serwis udostępnia nowe odcinki swoich produkcji. W tych momentach Disney+ staje się platformą pierwszego wyboru nawet dla 40% użytkowników. Z kolei w okresie posuchy, kiedy na platformie brakuje nowości, wskaźnik ten zalicza gwałtowny spadek, pod koniec stycznia oscylował w okolicy 10%.

Z badań Reelgood można wywnioskować, że Disney+ ma co prawda spory potencjał, ale dopóki liczba oryginalnych produkcji nie zwiększy się, a w serwisie nie zaczną regularnie pojawiać się nowe treści, firma nie ma szans, aby na równi rywalizować z Netflixem. W zestawieniu 50 najlepszych seriali telewizyjnych od Reelgood znalazły się tylko dwie pozycje z platformy Disney+: The Mandalorian oraz Simpsonowie.

Znacznie lepiej radzą sobie za to filmy, gdyż tu aż trzy produkcje załapały się do pierwszej dziesiątki. Avengers: Koniec gry zajął siódme miejsce,Avengers dziewiąte, a Gwiezdne wojny: Część IV - Nowa nadzieja dziesiąte. Co więcej aż 21 spośród 50 najchętniej oglądanych filmów według Reelgood pochodzi z tej platformy.

Filmy nie będą jednak w stanie podkopać pozycji Netflixa na rynku VoD. Do tego potrzebne są seriale, które regularnie będą przyciągać do platformy nowych i stałych użytkowników.