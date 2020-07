Netflix i Sam Mendes wspierają brytyjskie teatry. Stworzyli specjalny fundusz

Columbia Pictures

Z powodu pandemii COVID-19 kina i teatry zostały zamknięte do odwołania. W wyniku tej sytuacji wielu pracowników przeżywa trudne chwile nie mogąc zarabiać na życie. Dramatyczną sytuacją teatrów w Wielkiej Brytanii zainteresował słynny reżyser i producent Sam Mendes.

Wraz z platformą Netflix utworzyli fundusz mający na celu wsparcie pracowników teatrów, którzy nie kwalifikują się do rządowego programu pomocy finansowej. Dzięki wpłaconej kwocie w wysokości 500 tys. funtów, pracownicy będą mogli otrzymać grant 1 tys. funtów, pod warunkiem, że pracowali w teatrze od początku 2019 roku do końca marca 2020 roku.

W artykule dla Financial Times Mendes określił obecną sytuację, jako "największe wyzwanie dla brytyjskiej kultury od czasu wybuchu drugiej wojny światowej" i prosi o wsparcie przez inne platformy streamingowe.

To byłoby wielką ironią jeśli serwisy stremingowe, takie jak Netflix, Amazon Prime i inne, mogą zarabiać miliony podczas tego lockdownu czerpiąc korzyści z naszych największych aktorskich talentów, producentów i scenarzystów, gdy pozwala się, aby miejsca pielęgnowania tych zawodów obumierały. Czy są ludzie, którzy mogą wykorzystać ten ułamek korzyści związanej z pandemią, aby pomóc najbardziej zagrożonym? - pisał na łamach Financial Times.

Mendes wyjaśnia założenie funduszu:

Stworzyliśmy fundusz, do którego mogą aplikować najbardziej zagrożone freelancerskie teatry. Jest stworzony wyłącznie dla tych pracowników teatrów, którzy znaleźli się na rozstaju dróg: dla tych którzy nie mają co włożyć do garnka i za co zapłacić rachunków oraz dla tych, którzy biorą pod uwagę porzucenie zawodu. Zdaję sobie sprawę, że to tylko kropla w morzu potrzeb do pełnego odbudowania, ale mam nadzieję, że to będzie jakąś formą przetrwania, aż nie powstaną nowe plany ratunkowe ze strony rządu.

Od niedzieli 5 lipca trwa przyjmowanie aplikacji do otrzymania grantu i potrwa przez tydzień.