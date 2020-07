Netflix - ile treści serwisu ogląda przeciętny subskrybent w USA? Wynik może zadziwić

Netflix

Korzystanie z serwisów streamingowych, szczególnie w dzisiejszych czasach stało się codziennością, a Netflix, mimo powstawania nowych platform nadal utrzymuje się jako lider streamingu. Jednak tak naprawdę z jakiej części zasobów Netflixa korzystamy? Portal Reviews.org postanowił określić, ile treści jest w rzeczywistości w serwisie Netflix, a także ile treści faktycznie ogląda przeciętny subskrybent. Obecna biblioteka Netflix W USA (która zmienia się każdego dnia) zawiera około 36 667 godzin treści. Oglądanie tylu godzin filmów i seriali zajęłoby nieprzerwanie cztery lata, dwa miesiące i osiem dni.

Źródło: Netflix

Według badania przeciętny amerykański użytkownik ogląda rocznie tylko 2 procent biblioteki Netflixa. To około 733 godzin treści. To wydaje się ogromną liczbą, jednak jak widać to tylko czubek góry lodowej zasobów serwisu.