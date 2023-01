Netflix - koreańskie seriale na 2023 rok. Pełna lista i opisy. Nie tylko na 2. sezon Sweet Home warto czekać!

Fot. Netflix

Poniżej znajdziecie pełną listę koreańskich seriali, które pojawią się na Netfliksie w 2023 roku. Do nowych tytułów dołączyliśmy także opisy, dzięki którym będziecie mogli zdecydować, czy to coś dla was. Może wśród nich kryje się się hit, który dorówna Squid Game?

W 2023 roku na Netfliksa powrócą takie seriale jak Sweet Home i Chwała. Pojawi się także sporo nowych romansów. Fani Kim Woo-bina zobaczą go za to w nowej k-dramie jako genialnego wojownika z 2071 roku. Zobaczcie sami.

Koreańskie filmy i seriale hitem na Netfliksie

Netflix ogłosił, że w 2023 roku doda do biblioteki 34 koreańskich filmów i seriali, w tym 11 zupełnie nowych i nieznanych tytułów. Wyjawił też, że ponad 60 procent globalnych abonentów oglądało koreańskie treści w 2022 roku. Jak powiedział Don Kang, wiceprezes Netfliksa ds. treści w Korei.

W ciągu ostatniego roku, koreańskie filmy i seriale regularnie pojawiały się na naszej liście TOP 10 w ponad 90 krajach, a 3 najczęściej oglądane produkcje w historii Netflixa pochodzą właśnie z Korei.

Netflix - koreańskie seriale [2023 rok]. Lista i opisy

Zobaczcie pełną listę koreańskich seriali na 2023 rok poniżej. Dajcie znać, które tytuły przyciągnęły waszą uwagę i jakie k-dramy zamierzacie obejrzeć.

Love to Hate You - komedia romantyczna o kobiecie, która nienawidzi przegrywać z mężczyznami, i mężczyźnie, który nie ufa kobietom. Ich spór może sprawić, że oboje wyleczą dawne rany.