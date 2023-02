Netflix - metoda walki z dzieleniem się hasłem ujawniona. Każdy będzie musiał o tym pamiętać

Netflix

Strona Netflixa została zaktualizowana o zasady, które obowiązują każdego subskrybenta w kwestii współdzielenia konta. Serwis chce z tym walczyć, bo uznaje, że wiele przez to traci. Oczekuje, że zmiana podejścia zaowocuje wzrostem liczby subskrybentów.

Netflix vs. współdzielenie konta

Czytamy, że nadal można współdzielić konto, ale w ramach jednego gospodarstwa domowego. Netflix będzie sprawdzać połączenie z Wi-Fi w głównej lokalizacji raz na 31 dni. Każdy będzie musiał pamiętać, żeby w tym okresie przynajmniej raz otworzyć aplikację lub stronę Netflixa i coś obejrzeć. W bazie Netflixa zapisane zostaną też dane urządzenia, na którym oglądamy produkcje w domu – znajdzie się ono na liście zaufanych urządzeń.

Netflix ma wykorzystywać adres IP subskrybenta, dane urządzeń oraz aktywność konta, aby określić, czy dane urządzenie jest podłączone do konta w głównej lokalizacji.

Jeśli ktoś będzie chciał się zalogować na konto spoza gospodarstwa domowego, Netflix wyśle odbiorcy wiadomość, żeby zalogował się na własne konto i jednocześnie zablokuje mu dostęp do konta, które chciał współdzielić.

Netflix podczas podróży

Logowanie na konto podczas podróży może doprowadzić do blokady danego urządzenia. Aby do tego nie dopuścić, każdy subskrybent może poprosić platformę o specjalny kod, który umożliwi korzystanie z Netflixa przez siedem dni z innego miejsca.

Do tego Netflix informuje, że jeśli współdzielenie kont poza główną lokalizacją nadal będzie miało miejsce – a będą mogli to sprawdzić za pomocą wspomnianych wyżej opcji – doliczą określoną opłatę na dane konto. Platforma testowała tę metodę w Ameryce Łacińskiej, w której liczyli za to trzy dolary.

Na ten moment nie wiadomo, kiedy zmiany wejdą w życie.

