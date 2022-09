Hemlock Grove zostanie usunięty z Netflixa. Zaskakująca decyzja platformy

fot. materiały prasowe

Netflix zadecydował o zrobieniu czystek w bibliotece. Ku niezadowoleniu wielu z serwisu zniknie kultowy horror Hemlock Grove, który zadebiutował w 2013 roku. To właśnie wtedy platforma udostępniła pierwsze oryginalne dzieła takie jak: House of Cards czy Orange Is the New Black, co pomogło serwisowi rozbudować swoją potęgę. Usunięcie serialu Hemlock Grove szybko wywołało poruszenie wśród sympatyków dreszczowców. Horror-thriller to adaptacja książki pod tym samym tytułem, autorstwa Briana McGreevy'ego.

Dlaczego Netflix usunie Hemlock Grove?

Na razie nie są znane oficjalne powody wycofania serialu. Zauważono jednak, że w 2022 roku wojny streamingowe między studiami przybrały nowy obrót. Korporacje wciąż się zmieniają, dlatego też ich strategie są co rusz odświeżane. Temu wszystkiemu towarzyszy również wycofywanie oryginalnych produkcji, na co zdecydowała się w tym wypadku platforma Netflix. Według analityków branżowych może to zwiastować większe zmiany w strategii treści serwisu.

Hemlock Grove będzie dostępny na Netflixie jedynie do 22 października.