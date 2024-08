Finał zawiódł, ale wyniki oglądalności już nie. Umbrella Academy w TOP 3 Netfliksa

fot. Netflix

8 sierpnia The Umbrella Academy powrócił z czwartym, finałowym sezonem na platformę Netflix. Mimo że zakończenie budzi kontrowersje wśród widzów, wyniki oglądalności są bardzo zadowalające. Serial wylądował na drugim miejscu w TOP 10 produkcji telewizyjnych Netfliksa, osiągając 8,4 mln wyświetleń. Tym samym niewiele zabrakło do prześcignięcia Przewodnika po zbrodni według grzecznej dziewczynki (8,4 mln). Natomiast trzecie miejsce zajmuje sportowy dokument Simone Biles: Powrót (3,7 mln).

Netflix - wyniki oglądalności filmów [5-11 sierpnia]

Niezmiennie królują produkcje familijne, co streamer przypisuje rodzinom korzystającym z ostatnich dni przed powrotem dzieci do szkół. Swoją pozycję lidera utrzymuje spin-off ze świata Spongeboba, Ocalić Bikini Dolne: Sandy w akcji, z wynikiem 13,4 mln wyświetleń. Drugie miejsce należy się Fernardo (7,3 mln).

Warto zaznaczyć, że Rekiny w Sekwanie osiągnęły w tym tygodniu wynik 1,6 mln wyświetleń, co plasuje się na 8. miejscu na liście filmów nieanglojęzycznych. To oznacza, że niewiele brakuje do wyprzedzenia Śnieżnego bractwa jako druga najczęściej oglądana produkcja nieanglojęzyczna na platformie Netflix. Być może uda się nawet pokonać Trolla.