New Gods i The Trench - Warner Bros. wstrzymuje zapowiedziane filmy DC

Źródło: Warner Bros.

Dwa filmy z uniwersum DC odłożone na półkę! Serwis Deadline donosi, że Warner Bros. zrezygnowało z prac nad komiksowymi produkcjami - The Trench, czyli spin-offem Aquamana, oraz New Gods, w którym miał się pojawić między innymi Darkseid. W przypadku tego pierwszego powodem ma być napięty grafik Jamesa Wana, który zajmuje się Aquamanem 2, a New Gods okazało się na ten moment zbyt skomplikowanym i rozbudowanym przedsięwzięciem. W obu przypadkach studio przekonuje, że "furtka wciąż jest otwarta", a w razie powrotu do realizacji projektów za sterami staną pierwotni twórcy.

Poniżej przeczytacie oświadczenie Warner Bros. i DC Films:

W ramach planu na rozwój uniwersum DC, niektóre starsze projekty deweloperskie, w tym New Gods i The Trench, nie będą dalej rozwijane. Dziękujemy naszym partnerom takim jak: Ava DuVernay, Tom King, James Wan i Peter Safran za ich czas i pracę przy ich współtworzeniu i nie możemy się doczekać dalszej współpracy z nimi przy innych historiach DC. Wspomniane projekty pozostaną w ich rękach, jeśli wrócimy do nich w przyszłości.

The Trench - film grozy - miał skupić się na bestiach zwanych Otchłańcami, które mogliśmy zobaczyć w widowisku Aquaman. Szczegóły fabularne filmu New Gods nie zostały wyjawione.