Eternals: spoilerowe szczegóły fabuły filmu Marvela w sieci. Ujawniono nawet sceny po napisach

Eternals to nadchodzący film wchodzący w skład Kinowego Uniwersum Marvela. Jego premiera była kilkakrotnie przekładana i wciąż nie możemy być pewni, czy zobaczymy go w 2021 roku. Produkcja opowie o rasie niemalże boskich istot, które zostały powołane do życia przez znanych z MCU Celestian. Celestianie odpowiadali za powstanie tytułowych Przedwiecznych i Dewiantów. Film przedstawi nam zatem nowych bohaterów uniwersum, z którymi widzowie nie mieli wcześniej do czynienia.

Dotychczas nie pojawił się żaden zwiastun czy teaser, nie mówiąc o innych oficjalnych materiałach. Teraz jednak w sieci pojawił się wyciek: masa spoilerowych informacji, które mogą zdradzać znaczną część fabuły filmu. Jedna z osób, która widziała wczesną wersję produkcji, zdradziła wiele szczegółów na Reddicie. Co ciekawe, osoba ta została zweryfikowana. Uprzedzamy zatem - treść niniejszego newsa może zawierać sporo dużych spoilerów! Autor odtwarzał całość z pamięci i nie jest pewny niektórych elementów.

- To podsumowanie fabuły zostało do nas wysłane kilka dni temu, a po nim ujawniono niezaprzeczalne dowody, które potwierdzają wiarygodność tych informacji - napisali modzi związani z wątkiem Marvel Studios Spoilers. - Wersja, którą widział informator, była przypuszczalnie bardzo wczesnym pokazem testowym, który zawierał niedokończone efekty, tymczasowy soundtrack i sceny, które mogą nie pojawić się w ostatecznej wersji.

To, co zobaczymy na ekranach kin, może w sporej mierze różnić się od tego, co pokazano na specjalnych seansach - tamta wersja nie zawiera m.in. materiałów z dokrętek. Już teraz można zauważyć, że w przekazie brakuje na przykład Kro, czyli postaci, która ma odegrać w filmie pewną rolę.

Zaznaczamy, że niniejszy tekst NIE JEST primaaprilisowym dowcipem. Tę treść można było znaleźć w sieci przed 1 kwietnia. A teraz przejdźmy do rzeczy:

W filmie jest dużo przeskakiwania w czasie. Plansza tytułowa opowiada o Dewiantach, Przedwiecznych i Celestianach. Dewianci mieli polować na wszelakie zagrożenia dla inteligentnego życia, niestety, wymknęli się spod kontroli - Celestianie powołali zatem do życia Eternals, by trzymali oni Dewiantów w ryzach.

Otwierająca sekwencja przenosi widzów do Mezopotamii, 5000 lat temu. Mężczyzna łowi ryby ze swoim synem - zostają oni zaatakowani przez Dewianta, który wyłania się z morza. Zjawiają się Eternals i rozpoczyna się potyczka; jedno z ujęć bohaterów z tej sekwencji przechodzi do otwarcia z logiem Marvela.

Przeskok do teraźniejszości: Sersi (Gemma Chan) i Dane Whitman (Kit Harington) są nauczycielami w Wielkiej Brytanii, randkują. Podczas zajęć dochodzi do trzęsienia ziemi, a Sersi ratuje życie jednemu z dzieci (zamienia spadający na nie przedmiot w piasek). Później, na randce, Dewiant atakuje Sersi, Sprite (Lia McHugh) i Dane'a; podczas bitwy pojawia się Ikaris (Richard Madden). Kontynuują potyczkę, mówiąc, że byli przekonani, że Dewianci zostali zniszczeni - żadnego nie widziano od tysięcy lat. Co więcej - w przeciwieństwie do znanych bohaterom pobratymców przeciwnika - ten potrafi leczyć swoje rany.

Po wszystkim grupa postanawia odwiedzić Ajak (Salma Hayek), która była ich liderką. Po przybyciu na ranczo na środkowym zachodzie, gdzie teraz mieszka, bohaterowie odkrywają jej martwe ciało. Sersi przejmuje urządzenie do komunikacji z pozostałymi Eternals. Grupa postanawia zebrać Przedwiecznych i zmierzyć się z Dewiantami.

Thena (Angelina Jolie) i Gilgamesh (Dong-seok Ma) są w Australii. Thena ma problemy z pamięcią, przez które zdarzyło jej się zaatakować innych Przedwiecznych. Gilgamesh jest w niej zakochany, ale ich związek nie ma romantycznego charakteru.

Phastos (Brian Tyree Henry) mieszka wraz ze swoim mężem i dzieckiem - decyduje się pomóc, ponieważ utożsamił się z rasą ludzką i chce chronić swoją rodzinę.

Makkari (Lauren Ridloff) od dawna ukrywa się na statku Eternals.

Kingo (Kumail Nanjiani) jest aktorem, wielką gwiazdą w Bollywood (widzimy krótki układ taneczny). Dołącza do grupy wraz ze swoim lokajem, który próbuje udokumentować wszystko na wideo.

Druig (Barry Keoghan) mieszka w lesie deszczowym, kontrolując niewielką wioskę ludzi. Stracił wiarę w ludzi i chciałby ich kontrolować, by powstrzymać wojny i głód. Gilgamesh ginie, walcząc z Dewiantami w lesie.

Sersi dowiaduje się, że Celestianie stworzyli obie rasy (ich i Dewiantów) i że Eternals to w istocie "bardzo zaawansowane roboty". W młodych planetach zaszczepiane jest swoiste "jajo" Celestian, które dojrzewa przez eony. Ewoluujące inteligentne życie na tych planetach zasila wzrost jaja, z którego wykształca się kolejny przedstawiciel Celestian, dlatego też Przedwieczni mają chronić te formy życia i eliminować Dewiantów. Wszystko po to, by kolejni Celestianie mogli się narodzić - gdy do tego dochodzi, planeta zostaje zniszczona. Po wszystkim Przedwieczni są "restartowani" i wysyłani do innych światów - to jest przyczyna kłopotów z pamięcią Theny, która wie, że planeta jest skazana na zagładę. Ten cykl trwa od milionów lat. Na Ziemi wkrótce ma powstać Tiamut (przyczyna trzęsienia z początku filmu) - po jego przebudzeniu cała planeta i życie na niej ma obrócić się w pył.

Bohaterowie dyskutują; część z nich chce za wszelką cenę znaleźć sposób na powstrzymacie pojawienia się Tiamuta. Ikaris się nie zgadza - twierdzi, że cykl powinien trwać dalej. Sprite i Kingo są po jego stronie, ale Kingo ostatecznie decyduje się pomóc Sersi. Phastos projektuje urządzenie (Uni-Mind), które pozwoli Druigowi pokierować energią wszystkich Przedwiecznych i, być może, z jej pomocą ponownie uśpić Tiamuta.

Sersi dowiaduje się, że Ikaris już wcześniej wiedział o prawdziwych planach Celestian i dlatego opuścił grupę setki lat temu. Zabił Ajak, ponieważ postanowiła spróbować ocalić Ziemię.

Grupa udaje się do miejsca, w którym przebywa Tiamut i próbuje użyć urządzenia - Ikaris i Sprite próbują ich powstrzymać. Sersi korzysta z przedmiotu, by spotęgować swoją moc i zamienić Tiamuta w marmur, gdy jego ręka i część głowy wynurzają się z Oceanu Indyjskiego.

Po wszystkim Ikaris odlatuje w kosmos (w kierunku słońca - nie wiadomo, czy po prostu uciekł, czy dotarł do słońca i w ten sposób popełnił samobójstwo). Następnie Sersi czyni ze Sprite prawdziwego człowieka, wykorzystując resztki swoich mocy. Teraz Sprite będzie mogła w końcu dorosnąć i zestarzeć się.

Jakiś czas później Thena, Makkari i Druig przejmują statek, aby odszukać innych Przedwiecznych i spróbować zatrzymać cykl zniszczenia. Sersi, Kingo i Phastos pozostają na Ziemi, ale wkrótce zostają "wciągnięci" w kosmos przez Arishema Sędziego i znikają.

Klasycznie: są dwie sceny po napisach:

1. Dane patrzy na stare pudełko, w którym znajduje się owinięty materiałem miecz. Gdy już ma go dotknąć, powstrzymuje go głos spoza ekranu.

2. Na statku Eternals pojawia się Pip Troll, który przedstawia (w słowach) Starfoxa.