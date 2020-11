NeXt i Filthy Rich - seriale skasowane przez koronawirusa. Nie będzie 2. sezonów

fot. materiały prasowe

neXt i Filthy Rich zostają skasowane zaledwie kilka tygodni po starcie emisji w amerykańskiej telewizji. Jak donosi Variety głównym powodem jest pandemią koronawirusa, ponieważ koszty produkcji stały się zbyt wysokie i nieopłacalne z uwagi na wprowadzanie reżimu sanitarnego.

Nie jest to ani pierwsza, ani ostatnia decyzja o skasowaniu serialu z takiego powodu. Budżety zwykłych telewizyjnych produkcji nie są tak duże, by móc wprowadzać drogie reżimy sanitarne, więc stacje decydują się kasować seriale. Pozostałe nakręcone odcinki obu produkcji zostaną wyemitowane do końca w amerykańskiej telewizji.

Filthy Rich ostatnio oglądało 2,1 mln widzów ze współczynnikiem 0.3 w grupie docelowej 18-49. Natomiast Next rozpoczęło emisję z wynikiem 1,8 mln widzów i takim samym współczynnikiem.