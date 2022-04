NFT warte 2,5 miliona dolarów skradzione przez Instagram

fot. boredapeyachtclub.com

Kolejny dzień, kolejny skok na jachtklub Bored Ape. W poniedziałek haker dostał się na konto popularnej marki NFT na Instagramie i zamieścił link do rzekomego airdropa, który miał dać obecnym posiadaczom Bored Ape darmową działkę ziemi w nadchodzącym metaversum Otherside od twórców BAYC. Jednak link zawarty w poście okazał się oszustwem phishingowym - oszust stworzył stronę łudząco podobną do BAYC i wyłudził dane. Osobom, które dały się nabrać i podłączyły swój portfel kryptowalutowy, skradziono NFT Bored Ape Yacht Club.

Ekosystem Bored Ape NFT: Bored Ape Kennel Club (L), Bored Ape Yacht Club (Ś) i Mutant Ape Yacht Club (P).

Bored Ape Yacht Club to kolekcja NFT stworzona przez Yuga Labs w kwietniu zeszłego roku, obecnie każda z małp kosztuje co najmniej 430 tysięcy dolarów (145 Etherów). Bored Ape Kennel Club to z kolei zestaw psów, które w kanonie BAYC są pupilami Znudzonych Małp. W czerwcu zeszłego roku były one darmowymi aidropami dla posiadaczy Bored Ape, a teraz można je kupić za minimum 42 tysiące dolarów (14 Etherów). Wreszcie, kolekcja Mutant Ape Yacht Club wystartowała w sierpniu ubiegłego roku – ponownie, jako darmowy airdrop dla wszystkich posiadaczy BAYC – i obecnie jej cena minimalna wynosi 117 tysięcy dolarów (39 Etherów).

Oszust wyszedł z niezłym łupem. W sumie - jak na Twitterze podał Gargamel, czyli jeden z twórców Bored Ape - w wyniku oszustwa skradziono cztery NFT Bored Ape Yacht Club, sześć NFT Mutant Ape Yacht Club i trzy NFT Bored Ape Kennel Club. Oszustwo nie dotyczyło tylko NFT ze świata BAYC – jeden z użytkowników stracił również swoje NFT Clone X, warte około 54 tysięcy dolarów.

Niezależnie więc od tego, co sądzisz o długoterminowej stabilności bańki NFT, wartość takiej kolekcji jest dziś ogromna: 2,57 miliona dolarów. OpenSea, największa giełda NFT, umieściła na skradzionych towarach etykietę „podejrzana aktywność”, ale nikt nie jest w stanie powstrzymać sprzedaży NFT. Haker sprzedał już kilka z nich na LooksRare, innej giełdzie NFT. Same cztery NFT z Bored Ape Yacht Club zostały sprzedane za łączną kwotę 1,6 miliona dolarów (540 Etherów).

Historia Bored Ape Yacht Club oraz liczne darmowe prezenty (w postaci airdropów właśnie) dla właścicieli NFT ilustrują częściowo, dlaczego oszustwa w sektorze NFT mogą odnieść sukces. W prawdziwym życiu, perspektywa otrzymania aktywów wartych setki tysięcy dolarów jest oczywistą czerwoną flagą. W świecie NFT nie jest to wcale takie niezwykłe, a dla posiadaczy Bored Ape jest to norma. Nie dalej jak w zeszłym miesiącu wszyscy posiadacze Bored Ape otrzymali airdrop Ape Coin, nowej kryptowaluty firmy Yuga Labs, która w tym czasie była warta nieco ponad 100 tysięcy dolarów. A od tego czasu jej cena wzrosła dwukrotnie.